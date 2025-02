AHMSA se podría convertir en muchas empresas

Para el economista Florencio González Valenzuela, todo apunta que Altos Hornos de México podría convertirse en varias empresas pequeñas, de acuerdo a los intereses de quienes a lleguen a comprar, porque sería más fácil para los nuevos propietarios el manejarse de esa manera.

Lo anterior al destacar que no ha crecido la propuesta de que el Gobierno Federal la nacionalice, al parecer la intención es dar facilidades a empresarios y renegociar la millonaria deuda que mantiene con diversas dependencias que impide la reactivación de la siderúrgica.

Indicó que habrá quienes se interesen por ciertos departamentos o áreas entonces la reactivación podría ser más ágil pero por el momento aún o hay nada, no existe información oficial en ese sentido por lo tanto lo que sigue es esperar a que el proceso de la quiebra avance de acuerdo a los términos que marca la ley, es un aspecto que se debe y tiene que respetar.

"Claro que se abre la puerta a la contratación de trabajadores pero en una mínima cantidad de acuerdo a las condiciones de cada departamento, pero ya es ganancia que empiece a funcionar, a producir que a final de cuentas es lo que interesa a la mayoría de la población" estimó.

Por otro lado a pesar de que no existe la mínima posibilidad de reabrir las minas, en Hércules el Sindicato Minero, ve la tempestad y no se hinca por aquello del anuncio de que el emplazamiento a huelga es legal, y dicen que los trabajadores serán los beneficiados con ese proceso.

Sin embargo hay que ser honestos y entender que los bienes de la empresa no sirven, aunque quieran vender no habrá clientes, simplemente no sirven, no funcionan además el ferroducto desapareció, entonces como que se baja el cero y no contiene y no se vale dar falsas esperanzas.

Cuestión de echarse un clavado y recordar que hay huelgas con más de 15 años y el tiempo pasa sin que se resuelva ha final los trabajadores son los perjudicados si condiciones de tramitar su pensión tienen todos esos años sin cotizar ante el IMSS y les impide un retiro digno.

Hay que ser honestos al momento de manejar información que sea real y que digan cuales son los beneficios para los trabajadores y sobre todo recordar las huelgas que tienen años sin resolverse, mientras nadie se puede pensionar.

Por otro lado en presencia de representantes de la Secretaría de Trabajo se celebró la elección en donde trabajadores de la empresa FreightCar participaron en la elección en donde se renovó el cuadro directivo sindical pese a los malos comentarios el proceso fue limpio y transparente.

La elección arrancó a temprana hora y concluyó pasada la media noche cuando se dieron a conocer los resultados de manera oficial e incluso por voluntad de los trabajadores hubo reelección de los funcionarios sindicales, demostrado que los trabajadores o se equivocan al momento de tomar la decisión.

Estos son los nombres de los triunfadores: * BOO RIVERA JUAN FRANCISCO DE ASIS, JIMENEZ MONTALVO JOSE ENRIQUE, VAZQUEZ CHAIRES EDWIN, ONTIVEROS SANCHEZ CARLOS GUADALUPE, ZARAZUA TREJO LUIS EDUARDO.

TORRES TOVAR HUGO HERIBERTO, CRUZ COSTILLA ROSA ISELA, HERNANDEZ ROMO GABRIEL, ROSAS ARGUELLO ALEJANDRO y CHAIREZ ESPINO EDGAR, todos ellos contaron con el voto de la mayoría de los trabajadores que decidieron quien los represente.

Nos leemos mañana..