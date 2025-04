AHMSA será un rescate imposible

Para empresarios el rescate de AHMSA será titánico tomando en cuenta las condiciones en que se encuentra la empresa y pese a que mencionen que el equipo se encuentra listo para arrancar la verdad que es algo incierto simplemente por el tiempo que se encuentra paralizada la empresa.

"Se requiere una cantidad muy alta de dinero, solo el gobierno federal podría actuar y reactivarla de otra forma es casi imposible, no creo que haya empresarios que le metan todo el dinero del mundo para volverla a operar, si no interviene el gobierno no será posible ponerla a funcionar" dijo Eugenio Williamson Iribarren.

El empresario señaló que hay equipo como el Alto Horno Cinco entre otros que están inservibles, las líneas de tira también igual, entonces el plan de negocios sería en otros departamentos pro se insiste mientras no haya reacción oficial no será posible conseguir su reapertura.

Por esa razón dijo que aquí lo importante es insistir ante la federación para que haga algo, sobre todo por los famosos adeudos que mantiene, crear un programa especial y generar condiciones y uno de esos aspectos es que se reconecte la energía eléctrica para empezar a ver las cosas más claras.

Por su parte el economista Florencio González Alonzo, reiteró que el camino más corto para la reactivación de la empresa y recuperar parte de los empleos es con la nacionalización de la industria, que el gobierno mexicano le meta dinero y empieza el trabajo de reactivación.

De lo contrario nada se podrá hacer ni lograr, incluso se corre el riesgo de que la empresa se venda en partes, en cierta forma se desmantele porque nadie va a comprar un equipo inservible, dicho de otra manera solo comprarían lo que necesitan porque es equipo de alta especialidad.

O bien se fragmente en varis empresas por esa razón sostiene que el camino más corto es la nacionalización de AHMSA, de esa forma se generarían condiciones para volver a operarla y después de cierto tiempo venderla es un proceso legal y de beneficio para miles de familias.

Recordó que otro aspecto es lo relativo al pago a ex trabajadores, si se nacionaliza entonces cambian las condiciones en cuanto al pago se refiere porque se les cubriría de acuerdo a lo legal y no como se establece en la ley de quiebras una ridícula indemnización que sería como una burla.

En otro tema, al concluir la semana santa volverá el bullicio de trabajadores en cuanto al tema de utilidades, y aunque el pago se establece que hasta mayo, desde hace una década las condiciones cambiaron ahora de hace en abril por esa razón hay interés de los trabajadores por ese tema.

Claro que es interesante el hecho tomando en cuenta que los trabajadores se dejan llevar por las pasiones y a final participan en movimientos de presión los llamados paros locos que lejos de dejar buenos resultados es al revés, solo despidos mientras que los verdaderos culpables muy tranquilos.

En donde se esperan noticias es en Iron Cast ojalá y no salgan con que solo 13 mil pesos como ha ocurrido los dos últimos años, es extraño pero como que esa cifra es calculada con cierto afán, pero bueno lo mejor es esperar en el transcurso de la semana podría generarse información.

Y ojala los trabajadores no participen en movimientos de protesta, que recuerden lo que eso deja un saldo negativo cientos de trabajadores han perdido su fuente de ingreso por algo que realidad no vale la pena, lo que les alcancen a dar es ganancia cuestión de recordar que después no encuentran trabajo.

Nos leemos mañana..