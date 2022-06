Al concluir la revisión de Tabulador anexo al Contrato Colectivo de Trabajo, que rige la relación laboral con los obreros de la Unidad Hércules de Minera del Norte, la asamblea de trabajadores de la Sección 265 del Sindicato de Trabajadores Mineros aprobó por unanimidad un incremento de 8% al salario.

Ante la asamblea reunida en el recinto sindical, el secretario general de la Sección, Rolando Daniel Torres Aguilar, reseñó los acuerdos alcanzados en las negociaciones sostenidas con la representación de Altos Hornos de México, encabezada por el licenciado Enrique Rivera Gómez, Director Corporativo de Relaciones Industriales.

Además del incremento salarial acordado, se estableció la contratación definitiva de 92 obreros eventuales, así como ajuste en diversas prestaciones carácter social, en apoyo de los trabajadores y sus familias.

Por la empresa participaron el subdirector de Relaciones Laborales, Roberto Acosta, y Eduardo Alcocer, gerente de Relaciones Laborales en la Unidad Hércules, en tanto como asesores de los trabajadores participaron el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático de Mineros, Ismael Leija Escalante, y los directivos Mario Pérez Rebolloza, Gerardo Mireles Castillo y Cesar Ramírez Tovar,

Por la sección sindical, asistieron junto al secretario general los trabajadores Julio Cesar Maciel Hernández, Secretario de Trabajo; Heber Armando Mancha, de Vigilancia y Justicia; así como Jorge Luis Miranda Carranza, Jesús Alain González Vera Y Francisco Javier Ramírez Sánchez, Comisionados no

En otro comentario, la crisis pega fuerte en obreros de la planta Uno de Altos Hornos de México, resulta que crece la cifra que acude a registrarse para pedir el medio ahorro y de esa manera hacerse fuerte por la entrada de un nuevo ciclo escolar, cuando los gastos crecen pero bien fuerte.

De acuerdo al vocero Carlos Garza Bernal, los trabajadores se hacen fuerte con esa prestación contemplada en el Contrato Colectivo de Trabajo, de modo que se espera que el número sea superior a otros años, al menos es lo que se alcanza a observar en la primera semana de apertura del registro.

Ante este panorama recuerda a los trabajadores que no habrá prórroga para el registro tienen hasta el jueves para acudir a registrarse después de esa fecha no será posible la empresa tiene que hace todo lo que movimientos bancarios para depositar el dinero en la cuenta del trabajador.

Por otro lado de nueva cuenta un grupo de ex trabajadores se presentaron en la sede de la 288 en busca de respaldo, quieren recibir su finiquito y dicen que la mayoría tiene deudas con financieras, que la deuda crece al igual que los intereses mientras que la liquidación es en la misma cantidad que hace un año.

Una cosa es cierta, los ex obrero es gente tranquila que no quiere problemas, pero tampoco descartan convocar a movimientos de presión,, desde el 14 de mayo se venció el plazo convenido y no hay respuesta, señalan que se hacen fuerte con la pensión pero no les alcanza para todo.

"Estaos llenos de deudas es que programamos pagar a partir del 15 de mayo, de acuerdo al convenio ya tendríamos el dinero en nuestras manos pero como no lo hemos logrado, los intereses se duplican y las deudas crecen, por eso queremos que nos entreguen el finiquito" coinciden los ex trabajadores.

Por otro lado se conoció que la dirigencia sindical se encuentra en platicas con la empresa a efecto de conseguir que en el menor tiempo posible se entregue el dinero a los ex trabajadores por esa razón no se descarta que en los próximos días se tenga información en este sentido.

Nos leemos mañana..