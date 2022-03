Al seguir la campaña política sindical en la 147 vale la pena destacar que ha habido momentos que las pasiones se pueden complicar, afortunadamente la dirigencia sindical permanece atenta y mantiene su exhorto a la base trabajadora de evitar al máximo fricciones de todo tipo.

Eso sale a relucir porque en las redes sociales los aspirantes siguen subiendo fotografías en donde tratan de mostrar su poder, pero se les olvida algo, y la historia no miente, hay obreros que acuden atraídos por tomar cerveza sin costo, pero a la hora de la hora votan por otro candidato.

Se insiste la presencia en reuniones no puede ser termómetro para cantar victoria, son tiempos y momentos que la raza aprovecha no les cuesta la cheve ni el guiso entonces es el momento para sacar ventaja, y a final de la jornada los que pierden se quedan sin dinero porque ya lo gastaron.

También es cierto tienen que tener en la cabeza que son tres los aspirantes pero solo uno será quien salga con el triunfo, será el que para trabajadores es la mejor carta pata que los represente en la Secretaría General, así se encuentran las cosas, veremos qué pasa al final de la elección.

Por la 288, como resultado de la reparación del Alto Horno, BOF y Peletizadora el bono de producción para cerca de mil trabajadores se desploma, son quince días que se programó la suspensión de actividades pero son acciones que en realidad se justifican, aclaró el vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Julio Cesar Aguilera Silva, dijo que los mantenimientos son necesarios para garantizar la continuidad en las operaciones productivas, los trabajadores son conscientes de eso por esa razón se mantienen tranquilos incluso colaborando en las actividades de mantenimiento, apuntó.

"De acuerdo a la programación son quince días que los departamentos estarán paralizados, las actividades iniciaron el 21 de marzo, actualmente se encuentran en ese proceso y esperamos que concluya en el tiempo previsto por ello la importancia de que los compañeros se apliquen" apuntó.

El directivo sindical, señaló que al reiniciar operaciones se dan condiciones para que la empresa cumpla con sus compromisos ante sus clientes, y con confianza de que pronto podrá recuperar su actividad productiva, sobre todo aumento en la producción y ventas, enfatizó.

En otros temas, se complica la contratación de trabajadores para las empresas Gunderson y Trinity, es cierto la dirigencia cetemista ha recibido entre mil 500 a mil 600 solicitudes pero buen número de aspirantes no logran pasar el examen psicométrico ni del estado físico, el problema es en los oídos.

Jorge Carlos Mata López, dirigente de la Federación Monclova de la CTM dice que un ejemplo es que de 500 trabajadores a contratar, solo se ha logrado 250, es decir falta un 50 por ciento, por esa razón la bolsa de trabajo en ambas empresas sigue abierta y cumplir con los pedios de las empresas.

También señala que otra causa es la migración principalmente de muchachos que se fueron de la ciudad por falta de empleo, eso en cierto momento se puede convertir en problema al empezar a hacer falta mano de obra especializada, por todos esos factores está complicada la contratación.

Y tiene razón el dirigente cetemista, es común observar a muchachos escuchando música con audífonos, a pesar de los exhortos por evitar esa práctica, la verdad no hay respuesta, no entienden el daño que se hacen, cuando acuden a estudios médicos es cuando se les dice no reúnen las condiciones de salud, así de ese tamaño el problema.

Nos leemos mañana..