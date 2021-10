Altos Hornos de México sigue reactivando trabajadores que por la pandemia sanitaria, desde abril del año pasado se encontraban en resguardo domiciliario, en el transcurso de la semana suman diez que ya se encuentran asignados en sus departamentos de la planta Uno, dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, recordó que esos obreros tienen menos de 60 años de edad pero por presentar problemas crónicos de salud, autoridades sanitarias y laborales ordenaron el resguardo en casa al ser clasificados vulnerables al COVID-19.

“Poco a poco regresan más compañeros aún siguen unos 40 en espera, para ello se hacen gestiones para retornarlos a laborar, aumentan las posibilidades si Coahuila regresa al semáforo sanitario verde, además ya tienen las dos vacunas por ello insisten en retornar a trabajar” apuntó.

El directivo sindical señaló que los trabajadores son orientados sobre los protocolos sanitarios que se aplican en AHMSA, de esa manera no desconocer la forma de actuar bajo la nueva normalidad laboral y de vida, son acciones que siguen porque la pandemia aún se mantiene.

El mantenimiento preventivo en el Alto Horno Cinco y Colada Continua, detuvo las operaciones normales, e involucró entre 800 a 900 trabajadores que laboran en los departamentos clasificados como más grandes de la planta dos de Altos Hornos de México, dijo el vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Julio Cesar Aguilera Silva, explicó que el paro ya estaba programado son acciones que se ejecutan para dar mantenimiento a todo el equipo y garantizar las operaciones normales, tomando en cuenta que son departamentos de producción, en cierta forma dan vida a la planta dos de Altos Hornos de México.

“Ya estaba programado el paro que inicio ayer martes y termina hoy miércoles, de acuerdo a la programación hecha por la empresa, siempre es bueno que el equipó reciba mantenimiento preventivo, eso evita se presenten contra tiempos en las diarias operaciones” enfatizó.

Indicó que a nadie sorprendió el paro en el Alto Horno Cinco y Colada Continua, con tiempo los trabajadores son informados de la no actividad, por esa razón no causo reacciones, son medidas que siempre se hacen para no afectar la producción en ambos departamentos, enfatizó.

En otros temas la falla de las redes sociales ocurrida el lunes, involucró a alrededor de 37 mil alumnos de 250 escuelas públicas que siguen tomando clase en línea, el día no se perdió, los estudiantes tienen la opción de retroalimentarse y repetir lo que tienen en sus libros y apuntes, dijo Félix Alejandro Rodríguez Ramos,

El sub director de Servicios Educativos en la región explicó que al iniciar el ciclo escolar, los maestros hacen una planeación por ello siempre encargan tareas y diversas actividades a los alumnos, aunque no tomaron clase en línea hubo la manera de seguir con los datos que tienen en su apuntes y libros.

“A los maestros no se les dificulta recuperar ese día, están preparados para ello, mientras que alumnos tienen opción de repetir sus tareas, no fue un día perdido, lo que no se realizó el lunes se puede programar al día siguiente esa es la inercia, los maestros se encuentran preparados” indicó.

Incluso dijo que este hecho sirve para que padres de familia conozcan las tareas y actividades y colaboren en la educación de sus hijos, que se involucren de manera cotidiana y cuando llegue a ocurrir otra falla estén en condiciones de decir a sus hijos que actividades realizar.

Nos leemos mañana