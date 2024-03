Arranca la jornada electoral.

Desde el primer minuto de hoy arrancó el proceso federal electoral para candidatos a Senadores y diputado federal, la sorpresa fue la candidatura de Eugenio Williamson Iribarren, que va por una curul por el Partido Movimiento Ciudadano, aunque de última hora podría declinar.

Lo anterior porque no hay equipo ni infraestructura para la campaña electoral entonces no se puede descartar que a más tardar el lunes decline, al menos es lo que comentó en plática informal, y es que como buen empresario es consciente que se necesita dinero e infraestructura para llegar al electorado.

Por otro lado Teo Kalionchiz de la Fuente, abre campaña a las nueve y media de la mañana en la plaza Zapopan de la zona centro, exactamente a los pies del templo de la Ermita y se espera la presencia de militantes que van con todo para convertirlo en diputado federal por el tercer distrito.

Hay que recordar que Teo, es candidato de la alianza, PRI,PAN PRD por lo tanto con apoyo de simpatizantes de los tres partidos, cuestión de diseñar un plan electoral y llegar a todos los electores del Tercer Distrito, el ambiente electoral empieza a tomar forma y con mucho sabor.

Del lado sindical, marzo sería el mes en que se defina el futuro de Altos Hornos de México y el cumplimiento de pago para miles de trabajadores que por su parte se encuentran listos para reiniciar su trabajo, es cuestión de que ya se le más largas al asunto y se renueve el Consejo de Administración, dijo Francisco Rios Treviño.

El Secretario General de la Sección 288 del Sindicato Democrático Minero, señaló que para mediados de ese mes se convocó a la reunión en donde los actores involucrados deberán de definir el camino, de ser así entonces en cierta forma arranca la reactivación de la empresa y la inyección de recursos.

"Confiamos que las cosas salgan como se tiene planeadas, tenemos tiempo diciendo que hay avances, pero todo se encuentra en manos del Juez Federal que lleva el expediente del Concurso Mercantil, ojalá y no haya más prorroga y todo se resuelva, es lo que todos esperamos" enfatizó.

Apuntó que mientras se llega el día los trabajadores siguen en espera de información sobre el pago de salario y sobre todo la reactivación de la fuente de trabajo que permitirá recuperar miles de empleos y aunque la reactivación no será por completo si no en parcialidades ya se ganancia.

Por otro lado, aunque parezca triste pero en el Plan de Negocios de AHMSA no se incluye la reapertura de la mina de Hércules, sería muy costoso tomando en cuenta que en cierta forma los trabajadores ahogaron la maquinaria y equipo al no permitir tareas de mantenimiento.

Además no se va a necesitar el mineral que se extraía, si acaso eso sería cuando menos en uso cuatro años más conforme la empresa empiece a crecerá en su ritmo de trabajo, por esa razón los trabajadores de ese mineral deben conocer que su futuro es incierto y buscar otro trabajo.

Y es que sin tomar en cuenta el daño, trabajadores empezaron a soltar la versión de que si no les pagan no van a permitir la reapertura de la Mina incluso van más a fondo al decir que si no les cumplen el licenciado Napoleón Gómez Urrutia, va a colocar emplazamiento a huelga.

Por Dios ven la tempestad y no se hincan, lamentable postura pero es la manera como se manejan en aquel mineral, lastima para familias que esperaban el anuncio de la reactivación de la fuente de empleo, la verdad y es para que conozcan, no va a operar cuando menos por un lustro, ya verán la realidad.

Nos leemos mañana..