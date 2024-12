Asi Como Manejaron El FOBAPROA Que Se Haga En AHMSA

Por diversos medios aumenta la propuesta de que el Gobierno Federal tome el control de Altos Hornos de México, por ser el camino más corto para su reactivación incluso se recuerda la millonaria inversión del FOBAPROA que se formó para rescatar bancos después de la devaluación.

Y hay cierta realidad en ese aspecto, en aquel entonces millones de pesos fueron empleados para salvar a los bancos, entonces esta ocasión sería para apoyar miles de trabajadores que se quedaron sin empleo por el cierre de la siderúrgica, es decir actuar con sentido humanitario y social.

En el caso del economista Florencio González Alonzo, dice que ha recibido buena aceptación entre la sociedad y aunque hay quienes mantienen su negativa, la realidad es clara, si el gobierno federal no le atora con recursos en realidad que no será posible rescatar empleos.

Incluso va cambiando el pensamiento sobre la intervención del Gobierno Federal poco a poco la gente entiende que es el único camino, las condiciones en que se encuentra la empresa y la millonaria deuda impide que empresarios se animen a entrarle y se corre el riesgo de que jamás vuelva a operar.

Por otro lado, los ex obreros de AHMSA acumularon dos diciembres sin recibir un solo cinco, claro que hay quienes se encuentran trabajando, otros aprovecharon la navidad para vestirse de Santa Claus y sacar unos pesos para medio hacer frente a los gastos de esta temporada.

Aunque molestos pero todavía hay quienes insisten en que habrá noticias sobre el pago de salarios y prestaciones, en este punto la realidad es que no habrá nada, no hay recursos, la empresa sigue sin dinero, el poco que quedó en caja lo tiene asegurado el Gobierno Federal entonces ni esperanza.

De que es serio el problema de eso no hay la menor duda, cuestión de entender que no es fácil en el aspecto mental vivir sin dinero sobre todo por la temporada navideña es cuando más aumentan los problemas por depresión, las enfermedades mentales si no se atienden a tiempo se transforman en clínicos.

Lo anterior está comprobado con el número de obreros y ex obreros que han muerto en estos dos últimos años, además los que presentan problemas de ansiedad, miedo, temor y angustia entre otros de los síntomas depresivos, algo se tiene que hacer para motivarlos a reencontrarse con la vida.

Por su lado el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción Humberto Prado Montemayor, dice que en platicas con el sindico Víctor Manuel Aguilera Gómez, le comentó que se encuentra en etapa de revisar toda la información del equipo y bienes de AHMSA.

Señala que combina su actividad en Monterrey y Saltillo, pero se encuentra metido de lleno en ese trabajo incluso no hay necesidad de que haya energía eléctrica en AHMSA, con tiempo logró que le entregaran toda la información, además cuenta con equipo especial para su función.

Por ello indica que en caso y no haya problemas paralelos al proceso entre mayo y junio empezaría el remate de los bienes, pero si hay demandas tanto laborales como empresariales entonces esto podría complicarse y alargar ese proceso afectando a los trabajadores.

"El Sindico trabaja en lo suyo, pero la verdad que es un tema muy desgastante es cuestión de recordar lo complejo de la situación, por muchos factores que inciden dentro de este trabajo, como quiera el síndico hace lo suyo y no se detiene, esa fue la versión que informó a empresarios" indicó.

