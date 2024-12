Seguirán Las Renuncias De Magistrados Y Jueces

A la renuncia del ex magistrado Hiradier Huerta Rodríguez, vendrán más, es personal del Poder Judicial del Estado que aprovecha para salir y recibir el cien por ciento de su pensión, el próximo año bajará el monto al reducirse el salario por la reforma judicial, dijo Miguel Angel Reyna Adam.

El abogado recordó que la reforma pegó de manera directa en los ingresos tango al Poder Judicial de la Federación como a los de todos los Estados, entonces quien tenga los años de servicio cumplidos o los cumplen antes de junio del 2025 se retiran y no ser afectados en su retiro laboral.

Dijo que en el caso del ex magistrado Huerta Rodríguez, fue una persona que siempre respetó la ley, funcionario del poder judicial integro, pero se entiende el motivo de su renuncia y ahora hay que ver quién van a designar, en ese importante puesto del Poder Judicial del Estado.

"No será el único en el país que decida irse antes de que entre en vigor la reforma Judicial tan solo en Coahuila se calcula que cuando menos unos diez planean su retiro al acumular los años de servicio, entonces se protegen, después de junio los ingresos serán menores y pegará en la pensión" señaló.

En otro tema, de Hércules llegan noticias, son dos años que cientos de trabajadores dejaron de recibir su salario y desde entonces el pueblo sufrió una metamorfosis ante la migración de familias que después de esperar un año noticias positivas tomaron la decisión de salir del pueblo minero.

Todavía hay quienes no pierden la esperanza de que se reactiven las fuentes de empleo, incluso dicen que la desaparición del ferroducto no afecta, lo anterior al recordar que por años el mineral de fierro se traslado por ferrocarril, que todavía sigue vigente el ramal por lo tanto es una opción que no se descarta.

Recuerdan que la línea Coahuila-Durango es propiedad de AHMSA entonces con buen plan de negocios sería la manera de reactivar las fuentes de trabajo y regresar a familias que se fueron en busca de mejores oportunidades de vida, pero la mayoría ha dicho que tiene interés en retornar.

Pero como siempre hay un pero se desconoce si quienes adquieran la empresa van a querer negociaran con el Sindicato Minero que lo primero que haría sería emplazar a huelga y negociar para recuperar gastos que han hecho, exactamente como ocurre con las empresas con quien tiene Contrato Colectivo de Trabajo, de eso no hay duda.

Por otro lado, la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Educación, reactivará la lucha para echar atrás la reforma que terminó con la prestación que afecta a maestros, ahora tienen que esperar mínimo a cumplir 60 años de edad cuando antes era por años de servicio por ello en el 2025 buscarán rescatar esa prestación.

Arturo Gómez Almaguer, coordinador regional de la Sección 5 recordó que fue en el 2007 cuando se aplicó esa reforma al régimen de jubilaciones y pensiones, desde entonces el magisterio ha intentado la reforma pero no hay respuesta, ahora con el nuevo gobierno no pierden la fe en lograrlo.

Señaló que anteriormente se manejaba ciertos años de servicio tanto para maestras como maestros, pero después con la reforma todo cambio afectando al magisterio, que salió lastimado por ese cambio, esa es la razón por la cual la intención es negociar en el 2025 ese aspecto.

"No hay duda que salimos lastimados con esa reforma, tenemos confianza en nuestro líder nacional Alfonso Cepeda Salas, que tiene cargo de Senador de la República haya respuesta positiva en la negociación salarial del 2025 que concluye en mayo la propuesta estará en la mesa de diálogo" apuntó.

Nos leemos mañana..