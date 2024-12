Hay Que Dar Vuelta A La Página: Cerros

Para el ex trabajador de Altos Hornos de México, Néstor Cerros Camacho, es necesario dar vuelta a la página y entender que los responsables de la paralización de la siderúrgica ya se fueron ahora lo que sigue es la respuesta del Gobierno Federal de que asuma el control de la empresa.

Coincide con actores empresariales y economistas en el sentido de que el camino más rápido y seguro es con la reacción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, de que tome la administración y empiece a darse los primeros pasos para la reactivación de la fuente de trabajo.

Destacó que aunque hay actores que se niegan a ello la realidad es que es el único camino que existe, de lo contrario no será posible el rescate y seguirán los serios problemas sociales que afectan a ex trabajadores y sus familias, incluso desintegración de familias, migración y enfermedades mentales.

"En eso es en lo que debemos poner atención en los resultados negativos que se registran entre miles de trabajadores, esto se transformó en problema social por lo tanto tiene que atenderse de inmediato ya no es posible seguir en las condiciones actuales, urge respuesta del Gobierno Federal" indicó.

Por su lado el dirigente del Sindicato Democrático Minero Ismael Leija Escalante, señaló que es correcta la propuesta de involucrar al Gobierno Federal, lo que importa es volver a reactivar las fuentes de trabajo, cubrir los salarios y prestaciones a los trabajadores y empezar de cero.

Reiteró su postura de que no importa quien tome el control de la siderúrgica lo que interesa es que se cubra los salarios, prestaciones y liquidación como lo marca el Contrato Colectivo de Trabajo sin tomar en cuenta lo consignado en la Ley de Quiebras por ser perjudicial para los obreros.

Dijo que aunque se menciona que hay interesados en comprar la empresa, lo cierto es que ya no se puede vivir con ilusiones o suposiciones lo que se requiere es realidades, y sobre todo que aumente la presencia del Gobierno Federal dentro de este proceso por ser el camino más rápido.

"No importa si se nacionaliza, lo que en realidad queremos es solución, ya no comentarios ni supuestos, esto ya no puede seguir en las condiciones actuales y es urgente que se tome por el camino más corto, el problema social es muy serio, por esa razón se le debe dar la importancia que corresponde" sugirió.

En otro tema, a raíz de la paralización de Altos Hornos de México, hubo cambio en la actitud sindical, ahora hay más calma laboral y sindical lo que permite dar armas al Gobierno de Coahuila para la llegada de nuevas empresas a la región con ello reducir el alto desempleo.

Héctor Flores Rocha, abogado laborista recordó que por décadas Monclova fue calificada como región conflictiva y eso impedía la inversión, de cualquier forma se logró inversión extranjera pero por las condiciones laborales se requiere que haya nueva inversión para salir adelante.

Dijo que antes los sindicatos provocaban movilizaciones que a la larga afectó la inversión, no había manera de atraer empresas tomando en cuenta que los movimientos desmotivaban a inversionistas, pero todo eso es parte de la historia, ahora los trabajadores y sindicatos son más tranquilos.

"Creo que de lo malo se debe aprender lo bueno, que mientras haya tranquilidad laboral habrá manera de atrae inversión, ha final los mismos trabajadores lo van a reconocer, hay que dar oportunidad de trabajo a los muchachos, de esa manera terminar con la migración" enfatizó.

