Aumenta canasta básica hasta un 50 por ciento

Los alimentos de la canasta básica se incrementaron entre un 40 a un 50 por ciento, como resultado del aumento al precio del diesel que provoca ajustes en el costo de fletes, afectando principalmente a las familias que con su salario solo alcanzan para los más indispensable.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio Arturo Valdez Pérez, dijo que el programa diseñado por el gobierno federal de presionar en 28 pesos el precio del litro del diesel no da resultado, los concesionarios no tienen manera de maniobrar por el aumento en sus costos.

Incluso dejó abierta la posibilidad de que concesionarios de gasolineras tomen la decisión de ya no vender diesel porque no da margen de ganancias, de tomar esa decisión será de gran problema en el país tomando en cuenta que dejarán de llegar alimentos y todos los productos.

"Al menos en la región será un caos total, la no venta de diesel puede traer serias consecuencias que afecten el manejo de alimentos, tomando en cuenta que todo llega de otras regiones del país, eso es una situación que se debe analizar y tomar con la seriedad que corresponde" apuntó.

Por otro lado, la versión del dirigente de la CTM Carlos Mata, en el sentido de que Dual tiene que traer gene foránea levantó una serie de comentarios que reflejan la realidad, sobre todo en el aspecto salarial, de acuerdo a comentarios el salario es bajo además son mínimas las prestaciones.

Aunque por otro lado también es bueno recordar que en Monclova, los trabajadores basan el salario en la misma proporción que en Altos Hornos de México, a eso se suma la serie de prestaciones que disfrutaban por ello el salario de otras empresas en realidad no convencen a nadie.

Claro que es un serio problema que debe analizarse por autoridades, y ver la manera de mejorar el ingreso de lo contrario las nuevas empresas que dicen ya está listas para llegar a Monclova tendrán el mismo problema, falta de interés y es que la mayoría prefiere migrar a la región.

Dicen que en la región sureste encuentran mejores opciones salariales y aunque tengan que pagar alojamiento consideran que es más atractivo entonces es un aspecto que en verdad debe de revisarse y preparar el terreno para cuando esas empresas empiecen a contratar personal.

En otro tema por Hércules cada día pierden esperanza de reactivar la fuente de trabajo, las empresas que tenían equipo siguen desmantelando todo y se lo llevan lo que ha despertado comentarios en el sentido de que es falsa la versión en el sentido de la reactivación de la fuente de trabajo.

Destacan que aunque la población actual está conformada por personas de la tercera edad en su gran mayoría aún hay quienes tienen intención de regresar a su terruño pero mientras no haya fuente de trabajo es obligado permanecer en donde tuvieron oportunidad de trabajar.

No hay duda que es un serio problema en ese mineral, que poco a poco se vacía al entender los trabajadores que es mínima la posibilidad de que las minas se reactiven porque no hay condiciones para ello, no hay equipo y las minas es encuentran inundadas y en completo abandono.

A eso se suma la posición de napistas que empezaron a soltar que para abrir la fuente de trabajo primero tienen que consultar con el licenciado Napoleón, es decir ven la tempestad y no se hincan, nadie en su sano juicio va a negociar con el minero porque primero tendría que darse condiciones de dinero, es lo que dicen.

Nos leemos mañana..