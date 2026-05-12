Los que de plano van montados en caballo de hacienda y difícil, muy difícil es que las cosas cambien son los candidatos del Partido Revolucionario Instituciónal (PRI) que hoy se encuentran mas apoderados que nunca.

A pocos dias de llegar a cumplir 15 de los 30 dias de penetrar en el animo de la población, la estratégica politixs tricolor va en ascenso.

Mientras eso sucede hay candidatos de los partidos con tendientes que no levantan absolutamente con nada.

Tal parece que la mayor parte de los partidos políticos lanzaron candidatos para repartirse las migajas pues es lo único que lograrán en este justa electoral.

SIN EFECTO

En una verdadera visita de trámite, como de Doctor se convirtió la que hizo a Monclova eñ dirigente Nacional del. Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Romero quien ayer estuvo en esta región para "prender" las desangeladas campañas de Héctor Garza y Yolanda Acuña.

La verdad es que la visita de este dirigebte Nacional, asi como su discurso paso de noche no solo para la población si no para la misma y ya casi en vias de extinción comunidad panista.

Y es que desde su llegada a Coahuila Jorge Romero fue casi "secuestrado" por la "dirigente" Estatal Eliza Maldonado y su mozo de estoques Rodrigo Rivas Urbina su secretario general quienes no solo soltaron ni a sol ni a Sombra.

La realidad es que ambis personajes cuentan en estos momentos con mas enemigos que amigos, y los verdaderos panistas, los de hueso colorado optaron por no acudir a ningún evento con tal de no saludar ni a Rodrígo mucho menos a Eliza.

Asi que podenos decir que la gris visita de Carlos Romero simplemente paso de noche.

MAS QUE OBVIO

Una manera vil, pero mucho más que corriente estan empleando algunos enemigos no solo de la Región Centro si no de Coahuila entero al pretender encender con violencia no nada mas los próximos comicios electorales, si no la entidad entera.

Siguen fluyendo pruebas de como el llamado Tigre, Ricardo Mejía Berdeja y su amigo casi hermano Antonio Flores tienen las manos y el cuerpo entero metido en el pleito entre policías y algunos ex trabajadores de AHMSA.

Y digo algunos por que a pesar de que la lucha, muy valida de algunos ex trabajadores esta siendo aprovechada por algunos vivales jamás pusieron un pie en la Acerera y si lo hicieron fue por medio de compañías constructoras pero nunca fueron obreros reales de AHMSA.

Pues bien algunos de esos vivales estan usando el movimiento para los aviesos intereses de éstos dos nefastos personajes: Mejía Berdeja y Tony Flores.

Hay mas de Mil fotos y evidencias en donde algunos de los provocadores del sucesos donde salieron lesionados muchos de ellos y otros tantos policías, se la pasan de lo lindo viajando a CDMX obviamente todo pagado por Mejia Berdeja con quién posan en fotografías desde El Congreso Federal.

La verdad sea dicha los que interrumpieron el tráfico en carreteras federales impidiendo ilegalmente el libre tráfico a miles de ciudadanos llevaban la clara encomienda de "reventar" dicho evento para causar algún efecto negativo en la población.

Sin embargo ambos personajes estan insultando a la población pues ya la gente sabe de donde vienen las ordenes para este tiponde situaciones las cuales los habitantes de esta región conocemos a la perfección, y la verdad sea dicha, de esto ya estamos hartos.

AYUSO ACUSA A SHEIBAUM DE PONERLA EN PELIGRO

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este martes tanto a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, como al presidente español, Pedro Sánchez, de ponerla "en peligro" a ella y a su equipo durante su viaje por México, un país "profundamente violento y peligroso", y ha achacado a este motivo su vuelta prematura a España. Sánchez, preguntado en rueda de prensa en la Moncloa convocada para informar sobre la gestión de la crisis de hantavirus, ha dicho que no quiere "polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y confrontar".

Fuentes de Exteriores han asegurado que "en ningún momento" la presidenta madrileña comunicó a la embajada de España ni al Ministerio "ningún problema ni inquietud" de seguridad y que no sólo "no quiso facilitar su agenda" sino que México le ofreció la seguridad que ofrece habitualmente en estos casos pero la rechazó. También el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que "consta por escrito que se le ofreció y dijo que no" y ha recordado que no se ha reportado ningún incidente. "Estaba pasándoselo pipa de vacaciones en Ribera Maya a costa del dinero de los madrileños y sale con esta burrada", ha afirmado a los periodistas.

Ayuso ha asegurado en una entrevista en la cadena COPE que se encontraban en "una situación de peligro extremo", y el Gobierno les abandonó y "nadie se ha puesto en contacto" con ellos. "¿Tengo que ir en una flotilla a amenazar a gobiernos para que haya una diplomacia y un apoyo por parte de nuestro Gobierno?", ha declarado después de que Sheinbaum calificara la visita de la presidenta madrileña de "fallida".