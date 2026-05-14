Sin arreglo huelga en Monte De Piedad

Pese a los intentos de la Secretaría de Trabajo por levantar la huelga en Monte de Piedad, las banderas rojinegras siguen a pesar de que los administradores buscan la manera de tronar la huelga mediante acciones fuera de la ley sin respetar la decisión de los trabajadores.

Víctor Manuel González Moreno, delegado del Sindicato de Trabajadores dijo que el lunes once estaba programada una reunión entre las partes en conflicto y administradores del negocio, pero no se llevó a cabo porque nadie de la empresa acudió demostrando que no les interesa resolver el problema.

Dijo que para hoy viernes 15 se volvió a convocar a los representantes de la empresa pero es seguro que no se presentarán y aunque corren el riesgo de la aplicación de una sanción económica eso no les hace nada, puesto que no es dinero de ellos, en cierta forma van a pagar con dinero de los que tienen prendas.

Por su parte los trabajadores siguen dispuestos a seguir en huelga porque lo han ratificado, ellos solo piden que la empresa respete el Contrato Colectivo de Trabajo y la administración entienda que es legal el movimiento, mientras no lo entiendan la cosa seguirá igual, advirtió.

En otro tema, aún y cuando en la región Centro de Coahuila es notable el desempleo, la empresa Dual se ha visto en la necesidad de contratar trabajadores de la Región Carbonífera para completar su plantilla laboral, informó el dirigente sindical de la CTM Monclova, Jorge Carlos Mata López.

Señaló que ya suman alrededor de 30 trabajadores de dicha región los que actualmente laboran en la empresa de origen coreano, dedicada a la fabricación de vestiduras y recubrimientos interiores para asientos automotrices, incluso dijo que algunos ya residen en Monclova, otros viajan diariamente, ya que la empresa les ofrece servicio de transporte.

Sobre las razones por las que trabajadores de la región Centro no desean laborar en Dual y se tiene que recurrir a personal de la Región Carbonífera, el entrevistado indicó que es un tema que buscan conocer más a fondo respecto a la manera en que la empresa maneja el reclutamiento.

"Yo creo que tendrán que atender recomendaciones del Gobierno del Estado para este tema, así como una plática saludable que pueda tener la representación sindical para que la gente confíe y labore en esta empresa, es la manera de conseguir mano de obra para esa empresa" apuntó.

Por otro lado, para el segundo semestre del año se van a generar unas cinco mil nuevas fuentes de trabajo, por parte de empresas que ya tomaron la decisión de establecerse en la región, incluso representantes realizan recorridos, otros se encuentran estacionados analizando lo que sigue de esa inversión.

Jorge Mtanus Falco, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación dijo que el panorama en materia de empleo se ve, porque los inversionistas esperan el día para empezar a contratar y se estima que en su conjunto serán unas cinco mil plazas a ofrecer.

Dijo con estas contrataciones será posible amortiguar el desempleo y sobre todo dar oportunidad de trabajo a jóvenes que por condiciones económicas de sus padres se vieron en la necesidad de retornar a Monclova, ya con trabajo será posible que retornen a la universidad a continuar con sus estudios profesionales.

Incluso aclaró que en los últimos días hay empresas que ofrecen trabajo, desde soldadores, costureros y operarios por ello conforme se avance al segundo semestre del año será posible aumentar las oportunidades de empleo y de esa forma lograr que los muchachos ya no se vayan de la región.

Nos leemos mañana..