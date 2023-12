Aumenta la deuda de AHMSA con sus trabajadores

Al acumularse 35 semanas sin recibir pago, Altos Hornos de México adeuda entre 180 a 200 mil pesos a sus trabajadores de la planta dos, cifra que seguirá creciendo si no hay un pronto acuerdo para la inyección de recursos, por esa razón es urgente encontrar la salida y se reactiven las operaciones.

Francisco Rios Treviño, Secretario General de la Sección 288 dijo que es lamentable que a pesar de la postura del gobierno federal de dar facilidades para cubrir la deuda con Pemex y CFE, aún no se concretiza nada de la inversión que permitirá reactivar la empresa de manera parcial pero ya es ganancia.

Sobre el adeudo a los obreros, recordó que se acumularon 35 semanas, sin salario, a eso se suma el medio ahorro del año pasado, aguinaldo y ahorro de este año, además hay obreros que no se les pagó vacaciones, por esa causa la cifra de lo acumulado es bastante pesada y es necesario empezar a liberar recursos.

Comprendió la desesperación de los trabajadores que al igual que ellos como funcionarios sindicales no les han pagado, desmintió que si se les esté depositando como se ha comentado en las redes sociales, a nadie de AHMSA se les ha pagado un solo cinco esa es la realidad, indicó.

En otro tema, se redujo el número de trabajadores que permanecen en cruceros pidiendo apoyo económico, con cartelón en mano se identifican como trabajadores de AHMSA, pero también es cierto poco a poco se les dejó de apoyar, y es que como dicen muchos que se pongan a jalar.

La anterior ocasión una persona fue atacada por las redes sociales, cuando comentó que no estaba dispuesto a trabajar por mil 800 pesos a la semana, lo peor fue cuando dijo míseros mil 800 pesos, los comentarios en su contra empezaron bien fuertes hasta que mejor borró la publicación.

Y es que se alcanza a observar que estaban acostumbrados a otro tipo de salario y otras actividades, incluso se pueden contabilizar número de trabajadores a quienes se les dio oportunidad de trabajar y solo estuvieron cuando mucho una semana que se sentían enfermos por el esfuerzo de trabajo.

Eso es una realidad nadie lo puede negar, un serio problema social se agudiza, al igual que la desintegración familiar, dos fenómenos que en realidad puede causar problemas sociales, por ello es urgente que se encuentre salida al tema AHMSA y ahora si se hagan anuncios sobre la inversión de recursos.

Por otro lado, sigue el fraude a personas que compran un auto chueco, se les asegura que si entra en la legalización pero al momento de hacer los trámites se detecta que entraron al país después del 19 de octubre del 2021 por lo tanto de manera automática el sistema del Repuve los rechaza.

Alejandro Pérez Fernández, coordinador regional dijo que es una realidad lo que ocurre, por ello reiteró su recomendación que antes de iniciar los trámites acudan al módulo localizado en el estacionamiento del aeropuerto Venustiano Carranza y verifiquen si entra o no la unidad.

De esa manera no serán regresados, después batallan bastante para recuperar el dinero que pagaron, por ello el personal del Repuve se encuentra listo para atender a quienes acudan a conocer si la unidad entra o no, buen número ha sido rechazado por no pasar el primer proceso.

También apuntó que antes de comprar un carro pidan el título para verificar si entra o no, luego de que en los lotes les prometen que si se legalizan, lo hacen para vender la unidad, ya después se dan cuenta que fueron engañados, no entran porque ingresaron al país después de la fecha que consigna el Decreto Presidencial.

Nos leemos mañana..