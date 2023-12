Aún no citan a sindicalizados de AHMSA

Pese a que se ha dicho que sindicalizados de AHMSA fueron citados al interior de la siderúrgica lo cierto que no hay nada de eso, solo a empleados de confianza del área de mantenimiento regresaron a supervisar las áreas, aprovechando que se reinstaló la energía eléctrica.

En este sentido el dirigente del Sindicato Democrático Ismael Leija Escalante, dice que fue la tarde noche del martes cuando por orden de un juez, Comisión Federal de Electricidad reinstaló el servicio eléctrico, pero no en la totalidad de las dos plantas siderúrgicas como se había comentado.

Sobre la asamblea de accionistas insistió que el 22 está convocada y reitera que se esperan buenas noticias aunque para no enrarecer el ambiente prefiere esperar a conocer los acuerdos que se tomen, sin descartar que se autoricen pagos para sindicalizados, pero insiste no es nada oficial.

Claro que es bueno ser claro con los trabajadores y la sociedad que en los tiempos actuales apenas leen o escuchan de los pagos y empiezan a circular comentarios de todo tipo incluso hacen cuentas sobre el monto que les adeudan y dicen que la cifra ronda entre los 300 a 350 mil pesos por trabajador.

Por otro lado unos 60 trabajadores acudieron a la reunión convocada en la puerta tres de la planta Uno, pero no recibieron nada nuevo más de lo mismo, incluso fijaron fecha para el supuesto pago, algo que en realidad no se vale, no es posible adelantar algo sin conocimiento de causa.

Dentro de esa reunión se les dijo que tenían información cierta, pero se abstuvieron de dar a conocer nombre de la fuente que les informó, lo que habla de que el plan es otro, poco a poco saldrá a la luz las verdaderas intenciones de esa reunión y las que en un futuro puedan volver a convocar.

También se alcanzó a observar que los trabajadores están cansados de participar en reuniones en donde no sale nada cierto ni oficial, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones se desgastaron de participar en movimientos y reuniones a final del día no hay nada, todo sigue igual.

Pero de que es urgente encontrar solución de eso no hay duda, el estrés se sigue apoderando de los trabajadores sobre todo de aquellos que a pesar de desde abril no reciben salario, es tiempo de que no encuentran trabajo o bien si hay pero no se ajusta a sus intereses económicos.

En otro tema lo de migrantes tiene varias posiciones, unos se inclinan por ayudarlos en su tránsito a la Frontera, ante la determinación de Ferromex de paralizar los furgones ferroviarios en donde viajan en su destino a la Frontera pero nadie los puede apoyar, llevarlos a Piedras Negras.

Cuestión de recordar que al inicio de este problema social si recibían apoyo pero en lo retenes detenían la unidad, consignaban al conductor por esa razón se optó por dejarlos seguir su camino a píe para no meterse en problemas legales, nadie entiende que es por sentido humanitario.

El abogado Miguel Angel Reyna Adam, se inclina porque cese la acción de autoridades que se permita a conductores de todo tipo de unidades que den raid a migrantes sobre todo cuando hay niños y mujeres, que deben recibir apoyo de quienes tienen intención de ayudarlos en su tránsito.

"Sería por razones humanitarias, mientras no les cobren no se puede clasificar como tráfico de personas, creo que es cuestión de analizar este punto y ayudarlos, esos migrantes salieron de su país con la intención de llegar a los Estados Unidos, van en busca de mejores condiciones de vida" señaló.

Nos leemos mañana..