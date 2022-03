Ayer se comunicó la Chiva Sibrian y dice que cuando conoció la loca propuesta de Napolandia (por aquello de que vive en su mundo de fantasía) se carcajeó eso de buscar que el 20 de septiembre se declare día de la Democracia Sindical es una más de sus ocurrencias para sacar dinero.

Recuerda que hace un par de años el Senador se subió a la tribuna y aunque parezca mentira o chiste pero propuso eliminar todos los sindicatos mexicanos y solo dejar vivo al Minero, así de ese tamaño, controlar, monopolizar y ser el único en México, válgame Dios, dice la Chiva.

Se suma a la propuesta de trabajadores de Cananea de que mejor se declare un Día que Napo regresó los 5 millones de dólares, ese día será histórico y miles de familias podrán disfrutar de ese dinero que les corresponde, también dice aprueba juicio político contra el Senador.

"Las autoridades, el gobierno de la 4 transformación son cómplices si en realidad quieren atacar la corrupción que lo obliguen a regresar los 55 millones de dólares es hacer justicia contra cientos de familias, que siguen en espera de justicia, que se aplique la ley y no pensar en el día de la Democracia Sindical" dice la chiva.

Por otro lado obreros que el lunes retornan a laborar a las dos plantas de Altos Hornos de México, señalan que ya no quieren trabajar, que buscan el retiro voluntario, que ya están grandes y cansados, además quieren disfrutar su vejez sobre todo a los nietos, por ello buscan retirarse.

En pláticas con varios de esos obreros, señalan que conocen casos de ex trabajadores que no alcanzaron a disfrutar su pensión, apenas salieron y murieron por presentar problemas de salud, por ello insisten que quieren retirarse, pero no hay manera para que les autoricen su retiro voluntario.

Dicen que están agradecidos con la empresa, gracias a su trabajo lograron formar hijos profesionistas, y tener buen nivel de vida pero lo que empieza termina por lo tanto para ellos el ciclo laboral se cerró y ahora van por su pensión vivir tranquilos, disfrutar a la familia en general.

"Al menos yo estoy cansado, ya quiero irme, hay compañeros con serios problemas de salud, lo correcto es autorizar la salida, además estamos clasificados como vulnerables al virus, entonces lo mejor es irnos ojalá y en la revisión del tabulador venga una carta compromiso que incluya nuestra salida" dice un obrero.

En temas sociales todo un desorden eso de la regularización de unidades chuecas, ahora salen con que siempre si se va a necesitar una agencia aduanal para el proceso del manejo de papelería, la verdad eso cansa a los interesados, un día dicen una cosa y al siguiente otra y no se avanza.

Lo correcto es la instalación del recinto aduanal en Monclova y que no haya intermediarios, al menos es y ha sido la propuesta de Armando García Grimaldo, dirigente de la UCD nacional quien dice que se mantiene en contacto con gente de alto nivel del gobierno federal y espera buenos resultados.

Reitera su exhorto a esperar unos días más, total hay tiempo la legalización vence en septiembre por lo tanto hay manera de esperar, de entender que adelantarse lleva sus riesgos sobre todo porque siguen aplicándose modificaciones, entonces eso en cierto momento puede afectar.

"Pronto tienen que aclararse las cosas, en cierta forma no hay condiciones para empezar a realizar los trámites, ya se les dijo tranquilos, las modificaciones siguen y eso obliga esperar el tiempo que sea necesario, yo pienso que para antes de concluir marzo se tendrán buenas noticias" señala.

Nos leemos mañana..