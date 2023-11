calma no se puede cantar victoria

Aunque son muchos los rumores en el sentido de que ya pronto vienen los inversionistas que tomarán el control de Altos Hornos de México, no se puede contar victoria y pensar que está cerca la reactivación de las fuentes de empleo, aún falta conocer si es real, aclaró Francisco Rios Treviño.

El Secretario General de la Sección 288 del Sindicato Democrático Minero, recordó que ya son meses de leer escuchar sobre los nuevos inversionistas pero ha final todo sigue igual lo peor que se siguen acumulado semanas sin salario y se acerca el mes de diciembre cuando llega la nostalgia.

"Ojalá y ahora si sea verdad y que dentro de los planes de inversión se contemple el pago ya son 31 semanas sin que se liberen los recursos para salarios, la desesperación sigue creciendo entre todos los que laboramos en AHMSA, a nadie absolutamente a nadie se le ha pagado" subrayó.

Ante este escenario reiteró su llamado a la base trabajadora a esperar noticias oficiales, y en cuando eso ocurra los trabajadores serán informados tomando en cuenta que son los más interesados en que la empresa resurja como el Ave Fénix y empiece su recuperación aunque lenta pero ya es ventaja.

Por otro lado en anteriores ocasiones hemos comentado de la presencia de obreros en las calles ya no solo en los principales cruceros se extendieron al Libramiento Salinas de Gortari a pedir apoyo de la comunidad y el pasado martes por la tarde aumento la cifra de trabajadores en las calles.

Como si fuera protesta pero salieron con cartelón en mano exigen la reacción del gobierno federal, y por medio de la Secretaría del Trabajo, se les atienda en sus demandas de actuar para resolver este asunto como que de repente les dio por involucrar al gobierno federal en este problema.

Todo lo contrario directivos Sindicales de Hércules que por medio de las redes sociales dicen que el senador Napoleón Gómez Urrutia, lo ha apoya, y en que creen? en gestionar ante el Infonavit que no les aplique intereses a los obreros que tienen crédito, así de fácil y sencillo.

Por esa razón cabe el dicho que dice ven la tempestad y no se hincan en clara referencia a que no son tiempos para manejar colores u organizaciones, o que digan cuantas despensas han recibido del Sindicato Minero, ni una sola, y eso en realidad no se puede negar, no hay apoyo del minero.

En otro tema, todo indica que el año va a terminar con la perdida de unas 500 fuentes de empleo, de obreros que laboran en tres fábricas de la región, lo anterior ante lo presionado en que se encuentra el mercado americano, que es el principal consumidor de esas tres empresas.

Carlos Mata López, dirigente de la CTM de Monclova, señala que negociarán con empresas a efecto de que no se lesione una gran cantidad de trabajadores, incluso aceptar los llamados paros técnicos y el recorte de la jornada laboral como acción para suavizar la acción empresarial.

Señala que las empresas afectadas son Commsa, Enertech y Gunderson, pero aún no se puede cuantificar la cantidad de obreros involucrados por ello reiteró que se va a negociar para amortiguar los efectos que ocurren con la presión del mercado americano que lamentablemente pega en las fuentes de empleo.

Ante ese escenario el dirigente cetemista urgió a aumentar la promoción industrial y diversificar el merado al recordar que el sector de la metal mecánica, siempre es el más afectado, por ello se requiere otro segmento productivos que permita generar oportunidades de trabajo.

Nos leemos mañana..