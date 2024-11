Coincidó Con El Gobernador, Para El rescate AHMSA: Williamson.

No hay duda que solo con la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum, será posible que Altos Hornos de México reinicie operaciones, voy de acuerdo con la declaración del gobernador Manolo Jiménez Salinas, no hay otra opción, dijo Eugenio Williamson Iribarren.

El empresario y ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción recordó que en su momento hizo esa observación, pero simpatizantes de López Obrador, lo criticaron al señalar que es una empresa privada por lo tanto no se justificaba el rescate del gobierno mexicano.

Pero es un problema social, que incluso ha costado vidas, los ex trabajadores con serios problemas emocionales, recordó que en su momento el hoy ex presidente López Obrador, condonó miles de millones de pesos a usuarios de CFE de Tabasco, a quienes se les canceló la deuda.

"Así pudo haber actuado, tomando en cuenta la importancia de la empresa los daños que arroja a miles de familias, la única salida es resolver el tema de la deuda con Hacienda, IMSS y Pemex, cuando de facilidades entonces podrían darse las condiciones, incluso que tome el control para que vuelva a operar" señaló.

Por otro lado, se insiste que ante la imposibilidad de pago para Pemex, por ese lado se podría transitar y que el Gobierno Federal por medio de esa dependencia asuma el control, poco a poco abrir los espacios de trabajo y después venderse pero ya trabajando habrá inversionistas interesados.

La verdad que la situación está muy compleja, todo enredado a pesar de que ya se dictó la quiebra no se ve manera de encontrar solución, se insiste en manos de la Presidenta se encuentra la solución, que forme un equipo de trabajo para analizar el tema y junto con especialistas locales vean la realidad.

De lo contrario el tiempo seguirá pasando y se aleja la posibilidad de una reactivación, además sigue el saqueo a todo lo que da, mientras que la Presidenta no se ha pronunciado sobre su postura, pese a lo que representa que miles de familias, no tengan manera de hacer frente a sus gastos.

Por su parte trabajadores que usan las redes sociales, se muestran desesperados pero poco a poco entienden que la declaratoria de quiebra lleva su tiempo, ellos pensaban que al día siguiente de ese proceso empezaría el remate, es un proceso que llevará su tiempo y es mejor que así lo entiendan.

Faltan muchas cosas, no es un asunto así de fácil, lo que pasa es que alguien sigue moviendo la cuna para confundir y desorientar a los trabajadores, les hacen ver cosas que no son ciertas, y poco a poco se dan cuenta de la realidad, de lo que muchas veces se les ha dicho no es de un día para otro.

Lo mismo ocurre en Hércules, en donde les dicen que está colocado el emplazamiento a huelga pero eso de nada sirve, ya no hay empresa, entonces tienen que entender que desapareció el Contrato Colectivo de Trabajo, que todo lo que se diga es para seguir con el sucio juego de engañar.

Lo correcto es decirles la verdad en aquel mineral el frío empezó y fuerte, hay personas de la tercera edad que tienen que salir por las fallas en la energía eléctrica, no es correcto que arriesguen su salud por recibir información falsa, así lo tienen que entender, son mínimas las posibilidades de reactivar las minas.

Pero bueno es cuestión de valores para tomar la decisión de seguir esperando el milagro o salir del pueblo, migrar es la única opción que tienen, lo mismo pasada en Monclova, miles de ex trabajadores se encuentran fuera de la ciudad, afortunadamente encontraron empleo pero tampoco es el camino.

Nos leemos mañana..