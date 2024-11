EX EMPLEADOS DE AHMSA DEBEN DEMANDAR AL FAM

Para que sean tomados dentro del segmento de privilegiados, ex empleados de confianza de AHMSA que fueron socios del Fondo de Ayuda Mutua, deben proceder a colocar la demanda y exigir el total de los recursos ahorrados, de lo contrario pasarán a la tercera fase, dijo el abogado Héctor Garza Martínez.

Lo anterior en razón de que esa aportación formaba parte de su salario por lo tanto entra dentro de la figura salarial y son los primeros que al momento de empezar a repartir el recurso por la venta de la empresa serían beneficiados al ser calificados como privilegiados, insistió.

Dijo que tiene información en el sentido de que los recursos del Fondo de Ayuda Mutua, se incluyeron dentro del proceso del Concurso Mercantil, es decir es posible que se pueda recuperar el ahorro que tenían, para ello deben de proceder a demandar y conseguir incluirlos dentro de los privilegiados.

"Es una buena cantidad de ex empleados que resultaron afectados, el Fondo de Ayuda Mutua, desapareció, lo administraba un patronato pero los integrantes del mismo no han dicho absolutamente nada, por esa razón se incluyó dentro del proceso del Concurso Mercantil" señaló.

Por otro lado, la reunión del domingo, celebrada en la 147 no dejó nada positivo, solo el acuerdo de que no permitirán el acceso al interior de las siderúrgicas si no se les liquida conforme lo establece el Contrato Colectivo de Trabajo, es decir hacer a un lado la Ley del Concurso Mercantil.

La verdad que la situación es mucho muy pesada, todo revuelto, mientras que empezaron las manifestaciones de protesta, claro que todo es válido pero también es cierto hay que voltear a ver lo que dice la Ley, es cierto saldrán perdiendo porque la ley dice que solo se les paga tres meses de salario.

Es en este momento en que se analiza el entorno y sale una pregunta, a poco Leija, Mireles, el Hermano Gera entre otros de haber sabido que terminaría en quiebra no se hubieran retirado con tiempo", lo anterior porque tienen más de 5 años de antigüedad por lo tanto también saldrán perdiendo.

Así se tiene que tomar la cosa, como corresponde, nadie en su sano juicio puede pensar que estás dispuesto a perder todo, claro que no, por eso el comentario es a manera de que todos entiendan que no hay culpables dentro de los líderes sindicales, cuestión de recordar a Fidencio de León, que corrió cuando empezó la debacle.

En otro tema, la directiva del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Monclova, se prepara para colocar emplazamiento a huelga para revisar el Contrato Colectivo de Trabajo, que vence el 14 de febrero a las doce del mediodía con un minuto de ese día,

Jesús Rivera Quintero, Secretario General de la organización dijo que la ley establece que el documento debe presentarse dos meses antes del vencimiento, entonces debe de ser a más tardar el 14 de diciembre es decir casi un mes para ello pero tienen que prepararse con tiempo.

"Hay que revisar los artículos que vamos a negociar, principalmente económicos, más aguinaldo, más vacaciones, más ahorro y vales de despensa principalmente porque son prestaciones que benefician de manera directa la economía familiar al llegar a los bolsillos de la burocracia" señaló.

Dijo que el primer paso es nombrar la comisión revisadora del Contrato Colectivo de Trabajo y después ponerse de acuerdo sobre el monto que van a solicitar como aumento salarial, porque una cosa es pedir pero otra lo que se consiga en la negociación salarial, expresó.

Nos leemos mañana..