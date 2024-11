Queremos Seguridad Social Y Los Derechos.

Aunque poca la presencia, se llevó a cabo la reunión de ayer en donde ex trabajadores de AHMSA piden que no se les retire el Seguro Social al menos mientras se lleva a cabo el proceso de rematar bienes de la empresa y garantizar que el proceso será apegado a la ley sin malas maniobras.

El encuentro se llevó a cabo en las canchas de lo que hasta hoy fue la Sección 147 y a donde asistieron no más de cien trabajadores cuando se pronosticaba presencia masiva, pese a ello se celebró la reunión en donde se acordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum, se sume y marque posición.

Y tienen razón el gobierno mexicano sigue sin dar a conocer su versión a pesar de que son miles de familias afectadas sobre todo porque con la declaración de quiebra desapareció la antigüedad, solo recibirán el equivalente a tres meses de salario, es decir en cierta forma nada.

Vamos a estar al pendiente de lo que pase en los próximos días, pero con la reunión de ayer se alcanza a observar que ya no tiene caso seguir en movimiento y es correcto es u proceso legal por lo cual hay que ajustarse, lo que se tiene que hacer es llevar los movimientos por el camino correcto.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión, va dirigida a todas las edades, sobre todo a los jóvenes que se les olvida que un día les llegará la tarde de su vida, que la vida es efímera y por ello en ocasiones se les va a olvidar, adelante con la lectura.

NOS LLEGÓ LA TARDE »

Aquí no hay viejos Solo, nos llegó la tarde: Una tarde cargada de experiencia, experiencia para dar consejos. Aquí no hay viejos, solo nos llego la tarde. Viejo es el mar y se agiganta.

Viejo es el sol y nos calienta. Vieja es la luna y nos alumbra. Vieja e s la tierra y nos da vida. Viejo es el amor y nos alienta.

Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Somos seres llenos de saber. Graduados en la escuela. de la vida y en el tiempo. Que nos dio el postgrado. Subimos al árbol de la vida.

Cortamos de sus frutos lo mejor. Son esos frutos nuestros hijos. Que cuidamos con paciencia.

Nos revierte esa paciencia con amor. Fueron niños son hombres serán viejos. La mañana vendrá y llegará la tarde. Y ellos también darán consejos. Es cuando entenderán que todo es un ciclo, que tenemos que estar preparados para ello y que mejor que el consejo de la madre padre.

Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde, joven: si en tu caminar encuentras, seres de andar pausado, de miradas serenas y cariñosas, de piel rugosa, de manos temblorosas,

no los ignores ayúdalos, protégelos ampáralos, bríndales tu mano amiga. Tu cariño. Toma en cuenta que un día. También a ti, te llegará la tarde.

Recuerde a los 30 años, deberías ser lo suficientemente inteligente como para darte cuenta de esto: Mantente en silencio. No es necesario decirlo todo. El silencio es mejor que el drama innecesario. Si encuentras a alguien más inteligente que tú, trabaja con él, no compitas. La competencia es una debilidad.

La familia que creas es más importante que la familia de la que vienes. Tu trabajo actual no se preocupa por ti; solo te pagan lo suficiente para que te olvides de tus sueños. Libérate de los consejos de la sociedad; la mayoría no tiene ni idea de lo que hace. Influencia: la mayoría de la gente va a la deriva por la vida. No tienen propósito, dirección ni intención. Conoce sus necesidades y guíalos.

Serás diez veces más feliz si perdonas a tus padres y dejas de culparles. Si sigues esperando el "momento oportuno", malgastarás toda tu vida y no ocurrirá nada. Nadie vendrá nunca a salvarte. Tu vida es 100 por ciento tu responsabilidad. Tu círculo íntimo debería estar más centrado en el crecimiento personal, el dinero y el éxito.

No necesitas cien libros, necesitas entender que la juventud así como lo vida es pasajera, así que nunca te olvides de sus padres, un día lo serás y querrás tenerlos, disfruta tus éxitos que por tus padres los tienes, pero jamás, jamás los dejes solos, ellos te hicieron, recuérdalo siempre.

Bonita reflexión, verdad?

Dios Nos siga bendiciendo

Nos leemos mañana..