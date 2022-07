Comparto el pensamiento del Padre Neri, cuando dice que hay manera de evitar que los jóvenes tomen la decisión de ingresar a las filas de células criminales, una de ellas es fortaleciendo los valores, familiares, religiosos y sociales, además es urgente que autoridades se vinculen en acciones que favorezcan el buen vivir.

El párroco de Monclova, señaló que este violento escenario que se vive en el país, sacerdotes, religiosos y laicos, han sido víctimas de la delincuencia, al igual que el resto de los mexicanos, por ello insistió en la necesidad de recuperar valores y aprender a vivir de manera sana.

"No tengo en mente el número de sacerdotes que han sido víctimas de la delincuencia, pero la cifra no importa, al igual que el resto de los mexicanos afectados, esto obliga a detener la violencia, evitar que más jóvenes opten por el camino de la delincuencia, lo hacen por necesidad o falta de apoyo" señaló.

Dijo que en la iglesia hay preocupación por lo que ocurre en el país, por ello insistió en su llamado a generar condiciones en donde todos aporten algo, autoridades familias sin tomar en cuenta credo religioso o status social a final lo que interesa es detener la migración de jóvenes a la delincuencia.

Por otro lado Sindicalizados de SIMAS confían que el cierre de las oficinas centrales no impacte de manera negativa e impida que la dependencia deje de cubrir el salario semanal y prestaciones, dijo el Secretario General del Sindicato Magdaleno Sánchez García, al señalar que todos se presentan de manera normal.

Recordó que sindicalizados reciben su salario los viernes por ello mantuvo su confianza que esta semana sea normal y se les deposite su salario, incluso destacó que hasta ayer por la tarde, la dirigencia sindical no recibía notificación sobre esa posibilidad que pudiera presentarse.

"Es cierto los compañeros no acuden a sus labores cotidianas por estar las bodegas y almacenes cerrados, en manos de personas que se quejan, entonces no hay porque razones suspender el salario, al menos que no haya condiciones para hacer movimientos bancarios" indicó.

Sobre la detención de unidades que se encuentran en el corralón de Frontera, señaló que en su momento exhortaron a conductores y brigadas a no caer en el error de enfrentarse, que dejen a los elementos de tránsito hacer lo suyo, no hay razón para discusiones o altercados entre ellos.

En otro tema bastante interesante, el 21 de julio es fundamental para Telmex, la dirigencia sindical ya dijo que concedió la última prorroga que vence ese día, si para entonces no hay respuesta, el diálogo se rompe y se colocan las banderas rojinegras en todos centros de trabajo del país.

Luis Hernández de León, Secretario General, dice que no pueden dar marcha atrás a su lucha, poco a poco el sindicato se debilita y no por su dirigencia sino por la acción de Telmex que sigue contratando mano de obra externa con prestadoras de servicio y no contrata sindicalizados.

Incluso hay departamentos en donde existen 30 sindicalizados y 70 externos, eso es una clara idea de lo peligroso, en cierta forma la empresa pretende desaparecer a la organización sindical, eso obliga a redoblar el trabajo y la lucha, de lo contrario llegará el día que opere con personal externo.

"Por lo pronto ya logramos que en Monclova ni un solo trabajador externo continúe laborando, pero eso se convierte en problema para el usuario, hay más tiempo para atender los reportes de fallas en el servicio, pero tampoco nos podemos quedar cruzados de brazos, así que el 21 de fecha clave" enfatizó.

Nos leemos mañana..