Con la contratación de 43 trabajadores que estarán afiliados a la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático de Mineros, Altos Hornos de México culminó el proceso para integrar a personal que anteriormente se encontraba adscrito a empresas externas prestadoras de servicios.

De acuerdo con lo que informó la empresa en su oportunidad, en julio de 2021 fueron contratos los primeros 264 trabajadores que laboran por terceros en el interior de la empresa, medida que permitió dar cumplimiento a los cambios legales en materia de subcontratación contemplados en la reforma a la Ley Federal del Trabajo.

La contratación de los 43 obreros destinados a la Siderúrgica 2 y adscritos a la Sección 288 se concretó con fecha 30 de marzo en curso y con ello se totalizan 307 trabajadores de compañías externas que pasan a contratos laborales directos, con lo cual se cierra el proceso obligado por la reforma legal, señaló el licenciado Enrique Rivera, Director Corporativo de Relaciones Laborales.

AHMSA fue una de las primeras empresas industriales del país en asumir e iniciar el proceso para dar cumplimiento a la nueva obligación laboral, al absorber a personal que a través de terceros prestaban servicios relacionados con la producción.

Por el lado de la 147, de acuerdo al vocero Carlos Garza Bernal, es correcto que la campaña de vacunación a menores se extienda a toda la población de ese segmento de edad, es la manera de avanzar en el combate a la pandemia sanitaria y empezar a tranquilizar el entorno social y familiar.

Dijo que ayer salió el primer grupo de niños con diversas enfermedades, eso es favorable pero insistió que la próxima jornada se extienda por igual, hay países en donde ya se vacunó toda la población sin importar edades, es lo que sigue en el país y estar todos los mexicanos vacunados.

En cuanto a personas de 18 a más años de edad que no tengan una sola vacuna oles falta una, el llamado es que lo hagan, aprovechar que hay puestos permanentes de vacunación por lo tanto tienen que aprovechar, recordar que todavía hay casos activos de pacientes contagiados.

"No hay excusas para no vacunarse, en el caso de los compañeros de AHMSA Uno, no hay estadísticas que reflejen que hay obreros que no se han aplicado las tres vacunas, la mentalidad de las personas cambió por completo al recordar la muerte de familiares, amigos, compañeros y conocidos" apuntó.

Y por la 288, El horario de verano que inicia el domingo 3 de abril no arroja beneficios económicos para las familias, el consumo eléctrico es mayor tomando en cuenta que se encienden los aparatos de aire acondicionado, además la gente llega a su casa en horario normal y gasta más energía, dijo el vocero de la Sección 288 del Sindicato Democrático Minero.

Julio Cesar Aguilera Silva, recordó con el horario de verano, el domingo los trabajadores que les corresponde laborar el turno de primera tienen que tomar en cuenta que el reloj se adelantó una hora y despertar más temprano para no llegar tarde a trabajar, evitando resultar afectados.

En cuanto a los trabajadores del turno de tercera, destacó que en cierta forma van a laborar siete horas porque el reloj se adelanta a las dos de la mañana y se recorre a las tres, pero eso no les afecta en su salario y prestaciones, es disposición oficial por lo tanto no hay daños en los ingresos.

Sobre las ventajas de adelantar una hora el reloj, dijo que no hay forma de demostrar que representa ahorro en el consumo de energía eléctrica, la facturación es pesada por el elevado consumo y aunque autoridades tratan de justificar la verdad es que a las familias no se les engaña.

