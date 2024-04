Constructores dijeron no aceptamos

Ahora fueron constructores los que dijeron no a la propuesta de desaparecer 94 por ciento de la deuda de AHMSA, lo que sigue complicando el ambiente y dificultando la reactivación de la siderúrgica y como se alcanza a observar estamos a un paso de declarar la quiebra.

Porque la mayoría de los acreedores rechazaron la propuesta de la empresa de desaparecer el 94 por ciento de la deuda, en el caso de constructores la deuda es por 300 millones de pesos, entonces solo se les pagaría 180 mil pesos y a 17 años de acuerdo al planteamiento presentado por la empresa.

Se sabe que también accionistas de Uniones de Crédito, se hicieron a un lado cuando les dijeron firmen donde van de acuerdo, de inmediato abandonaron la reunión, y así como ese segmento de acreedores la mayoría no va de acuerdo con el planteamiento de desaparecer el 64 por ciento de la deuda.

La verdad que el asunto sigue complicado, muy complicado y de no darse el acuerdo adiós fuente de empleo, el siguiente paso es la quiebra y a esperar cuando menos unos diez años para recibir parte de su dinero, es falso que el remate sea de un día para otro, hay ocasiones que tardan hasta diez años.

En el mismo comentario es importante señalar que la posición de los trabajadores es de aceptar abrir las puertas, pero otros por medio de perfiles falsos incitan a no retirarse y la verdad como que todavía no alcanzan a entender la gravedad del asunto, pero se entiende no son trabajadores de AHMSA.

Incluso empiezan a repartir culpas, que fulanito que aquel, que el otro y lo hacen exactamente para que la empresa no se levante, eso forma parte del plan minero, en venganza porque los hicieron a un lado, es decir no les interesa que se recuperen los empleos ni las familias.

Por esa razón no tocan el tema de Hércules, la Perla y Cerro de Mercado, y la pregunta es cuantas despensas les han entregado a esos trabajadores, que tipo de apoyo les han hecho llegar, por supuesto que nada, pero eso no lo dice nadie de los supuestos mesías que participan en movimientos.

Y no se puede negar la realidad es esa, cero apoyo pero silencio total de esas secciones, mientras que todo lo negativo para la 147 y 288, sin importar la suerte de miles de familias que viven de su salario de la empresa, es una realidad que no se puede negar, es cierto todo lo anterior.

Por otro empieza a moverse el tema utilidades, los empresarios ya informaron a dirigencia sindical el resultado del ejercicio del año pasado por lo tanto ya conocen si hay o no utilidades para repartir y el monto que cada obrero va a recibir, ahora lo que sigue es ponerse de acuerdo en la fecha de pago.

Y es importante tocar el tema, porque a quienes confunden son a los muchachos de nuevo ingreso, siempre se aprovechan de ellos para hacer movimientos que ha final los dejan en la calle, sin trabajo y con un incierto futuro laboral, nadie los vuelve a contratar, porque están quemados.

En base a lo que consigna la historia creo que sería importante que se analice el tema y evitar movimientos laborales, cuestión de recordar que no dejan bueno, al contrario desempleo y obliga a quienes son despedidos a migrar de la región porque en realidad no los vuelven a contratar.

Por cierto ayer platicando con un trabajador de Teksid hoy tiene otro nombre, dice que esperan les entreguen cuando menos cien mil pesos por utilidades, de acuerdo al compromiso del sindicato minero, el año pasado recibieron menos que el año anterior, muy al pendiente del monto a repartir este 2024.

Nos leemos mañana..