Despidos masivos en APTIV.

Aunque de inicio se manejó que la empresa Aptiv cerraría, fuentes de Comunicación Social de la empresa aclararon que es recorte por la caída en la producción que por eso se tomó la decisión de adelgazar la nómina hasta en tanto el mercado automotriz se normalice y recuperar esos empleos.

Fue la mañana de ayer viernes cuando se conoció del recorte de sindicalizados, fueron cuando menos unos 600 los que causaron baja, esa fue la razón por la cual se manejó la versión del cierre de la maquiladora, pero fuentes oficiales desmintieron, aclararon que seguirá operando pero con menos trabajadores.

Aptiv inició operaciones en Frontera el 5 de octubre del 2022, de acuerdo al plan de negocios contemplaba contratar cuando menos unos 3 mil 460 trabajadores, eso sería de manera paulatina, pero desde inicio de año dejó de crecer al empezar la industria automotriz a presentar problemas.

De manera oficial no se dio a conocer cifra de trabajadores a despedir, pero se dijo que este fin de semana cayeron las primeras 600 bajas, que será cerca de un millar de obreros los que dejarán la empresa, bajo el compromiso que al recuperarse el mercado volverán a ser contratados.

Por otro lado, la convocatoria a reunirse en los patios de la 147 no tuvo eco, si fueron 20 los trabajadores que asistieron son muchos, la verdad que la raza tiene otras cosas más importantes que hacer, sobre todo los que trabajan no pueden darse el lujo de no asistir a laborar.

Además como ellos mismos lo dicen no tiene caso por muchos meses estuvieron haciendo reuniones y no se logró nada, también se comprobó que ya nadie quiere saber nada de movimientos, y es normal siempre se les dijo que era desgastante tanto en lo económico como en lo emocional.

Se entiende lo que viven, pero como dicen muchos no pueden seguir en espera de que se haga el milagro y les paguen al mismo tiempo se recuperen las fuentes de trabajo, eso va para largo, no hay la menor duda de que tienen que aprender a vivir de otra manera, y encontrar trabajo.

Cuestión de recordar que cientos de trabajadores ya se fueron de la región, tristes porque dejaron la familia pero no había otro camino, con el tiempo se podrá conocer los daños colaterales que dejó el cierre de AHMSA, familias desintegradas y enfermedades emocionales al por mayor.

En otro tema, en lo social, son cerca de 25 mil unidades extranjeras que se han regularizado desde el inicio de este proceso, cifra que representa cuando menos el 50 por ciento de las unidades que ya circulan en la región, por eso es bueno recordar que en septiembre vence el decreto.

Pablo González González, titular de Recaudación de Rentas, dice que es importante que los poseedores de unidades de ese tipo recuerden que vence el decreto, después no se podrá hacer nada, por lo tanto vale la pena hacer un esfuerzo para cubrir los pagos y proteger parte de su patrimonio familiar.

Incluso señala que personal de Recaudación de Rentas puede tramitar la cita para el Repuve que es el primer requisito, que no hay necesidad de que paguen a organizaciones que ofrecen ese servicio a cambio de grandes sumas de dinero que en cierto modo encarece la regularización.

"Los que tengan interés pueden acudir a las oficinas y hacer el trámite, no hay necesidad de que paguen, además deben recordar que la documentación es personal, datos que nadie debe conocer más que los interesados y las dependencias involucradas en este proceso de regularización" señaló.

