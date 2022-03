Durante una asamblea general, trabajadores de la Sección 3 del Sindicato Minero aceptaron un incremento directo al salario de 8 por ciento e incremento a otras prestaciones, para finalizar la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo vigente entre Compañía de Real del Monte y Pachuca y su personal sindicalizado.

Atestiguado por representantes del Sindicato, el convenio establece un incremento en prestaciones de carácter general como vacaciones, aguinaldo, seguro de vida, becas de estudio para hijos de trabajadores, fondo de ahorro y despensa, en beneficio del trabajador y su familia.

En representación de la filial de Altos Horno de México, encabezaron las negociaciones los licenciados Enrique Rivera Gómez, Roberto Acosta Villasana y José Luis Martínez López, Director Corporativo de Relaciones Industriales, Subdirector de Relaciones Laborales y Encargado de Relaciones Laborales, respectivamente.

En representación de la Sección 3 negociaron el secretario general, Antonio de Jesús Domínguez de la Rosa, miembros de las directivas nacional y local y comisionados por los trabajadores.

Por otro lado, para evitar que las pasiones políticas- sindicales se salgan de control, el vocero de la Sección 147 Carlos Garza Bernal, llamó a trabajadores a guardar la calma, no se valen agresiones físicas, o verbales, tampoco insultos por medio de las redes sociales, la elección no es escenario para dividir.

Recordó que en esta Sección son tres los que aspiran llegar a la Secretaria General, pero solo uno tendrá el respaldo de los trabajadores, por ello el exhorto es analizar las propuestas de trabajo, apoyar al candidato que la mayoría decida, la contienda electoral es sana y democrática.

Además recordó que será por medio del voto secreto y a puerta de factoría, no hay truco ni nada fuera de la democracia, por ello insistió en desarrollar una campaña tranquila de respeto, los tres candidatos tienen el compromiso de platicar con sus simpatizantes y llamarlos a la cordura.

"A final del juego limpio que será la elección vamos a seguir como compañeros, trabajando en la planta Uno, nadie es enemigo, todos son del Sindicato Democrático, el enemigo se encuentra en frente, buscando la manera de dividir a la base trabajadora por ello no hay espacio para pleitos" indicó.

Del lado social, por fin se aclaran las cosas sobre el tema de la legalización de unidades chuecas, incluso el módulo del Renave estará ubicado en el Aeropuerto Venustiano Carranza, a partir del 22, no habrá necesidad de trasladarse a la Frontera de Ciudad Acuña, y evitar gastos innecesarios.

También se dijo que la Secretaría de Finanzas instalará un módulo en ese lugar y que los dueños de esos autos ya legalizados hagan sus trámites para cubrir los derechos de control vehicular y reciban sus placas, incluso para quienes no tienen licencia de manejo vigente también podrán hacer ese trámite.

Un dato interesante y que todos preguntan es cuando costará sacar sus placas, hasta la fecha el gobierno de Coahuila no ha dicho nada, no hay información sobre ese tema y claro que resulta interesante conocer sobre ese punto, sirve que la gente hace cuentas y sumas y saca su guardadito.

Tema bastante interesante de eso no hay la menor duda, pero no crean que el problema termina, hay que recordar que las unidades orientales no entran en la regularización, solo las fabricadas en Estados Unidos y Canadá, entonces miles se quedaran igual, es decir clasificadas como chocolates.

Nos leemos mañana..