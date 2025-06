El cierre de AHMSA nos transformó la vida: Estrella

"Desde el cierre de Altos Hornos de México la vida no es la misma, hubo una transformación que cambió nuestro estilo de vida, ahora tenemos que pensar menos y actuar más sobre todo los que estaos a punto de cumplir 60 años hay que volver a cotizar ante el IMSS" dijo Miguel Estrella Tobías.

El ex trabajador de la planta Uno de AHMSA, recordó sus 30 años como trabajador de la siderúrgica, de la cual se siente satisfecho pero no deja de reconocer que muchos obreros aún viven estresados, incluso hasta muertos por no poder conseguir trabajo y por la edad no los contratan.

Dice que lo mejor es dar vuelta a la página aunque se dice que la empresa volverá a funcionar la realidad es otra, no se alcanza a observar movimientos, por ello recomendó que se busquen otra fuente de ingreso, es casi imposible que vuelvan aquellos tiempos de trabajar en AHMSA.

"Muchos dicen que porque Ancira, debía dinero pero a nosotros nunca nos faltó nada, el salario y prestaciones normal, incluso cuando por un error nos faltaba algo de inmediato nos pagaban, si la empresa estaba o no endeudada, eso no nos afectaba para nada, y es triste que haya cerrado" dice con nostalgia.

Por otro lado, se comenta que varios de los que fueron funcionarios del CEN Democrático Minero ya se fueron, es decir ya tramitan su pensión ante el IMSS y señalan que los únicos en activo son Leija y Mario Pérez, el resto dijo adiós a los muchachos y pues fue muy buena decisión.

De los integrantes de los comités de la 147 y 288 se conoce muy poco pero no es de dudar que los de 60 años ya hicieron su movimiento ante el IMSS al ver que esto no tiene solución al menos a corto plazo, a eso se agrega que si se reactiva será con muy poca gente unos 500.

No hay duda que quienes hicieron su trámite de pensión actuaron para proteger sus derechos y proteger su futuro, siempre pensando en la familia, y aunque es lamentable pero fue una decisión bastante acertada no podían quedar sin nada mientras la familia con necesidades.

Cuestión de recordar los que en su momento le hicieron la invitación de retirarse pero no aceptaron, ellos decían que el minero regresaría y estarían al pie del cañón, a final del día se quedaron sin Juan y sin las gallinas porque no ha recibido su liquidación, y hay riesgos de que les paguen una miseria, así es la cosa.

En otro tema, sigue el intenso calor, haciendo estragos, en realidad es difícil estar sin aire acondicionado lo que se va a reflejar en el próximo recibo de luz, se espera un incremento en la facturación del 30 por ciento por el aumento a la tarifa y el excesivo consumo para mitigar el calor.

Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dice que el sector comercial es de los fuertes consumidores de energía, por la actividad son consumidores en potencia de energía situación que afectará las finanzas porque tienen que pagar la facturación.

Señala que el 30 por ciento más en la facturación si traerá su impacto negativo en las finanzas de los negocios y señala que es necesario buscar la manera de reducir el consumo aunque en realidad es casi imposible, no hay forma de hacerlo porque no se pueden apagar los enfriadores ni dejar de usar el aire acondicionado.

"Y lo peor que dicen viene fuerte el verano en la canícula por ello el alto consumo de va a estirar hasta septiembre cuando empieza a cambiar la temperatura, es un hecho que solo por pagar la facturación de luz, hay que desembolsar parte de los ingresos del comercio" enfatizó.

Nos leemos mañana..