El conflicto entre el alcalde Roberto Piña y el Consejo de SIMAS, debe solucionarse en el ámbito legal, por ningún motivo exponer a los usuarios y empresas, lo anterior por si campesinos intentan cerrar las válvulas, lo que pararía el suministro a Monclova y Frontera, señaló el vocero de la Sección 147 del Sindicato Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, dijo que se corre información en el sentido de que ejidatarios de Pozuelos, contemplan organizarse y tomar acuerdos, por ello se corre el riesgo de que intenten cerrar las válvulas y ocasionar un serio problema de salud, tomando en cuenta que el agua es vital.

"No se puede vivir sin agua, en todas las casas, industrias, comercios y fabricas se requiere el vital liquido, lo correcto es que si existe división de opinión en cuanto a la integración del Consejo que se recurra por la vía legal, pero no poner en riesgo el suministro de agua" indicó.

Al vocero sindical se le cuestionó sobre el conflicto del miércoles que inicio por la presencia de seis nuevos consejeros, que provocó la reacción del alcalde de Frontera, quien abandonó la reunión y amago con iniciar una serie de estrategias al considerar que la designación es ilegal.

Por otro lado, hoy viernes es el último día para que trabajadores de la planta dos de Altos Hornos de México, se registren para en la segunda quincena de julio recibir el medio ahorro y con ello estar en condiciones de hacer frente a los gastos extraordinarios que se presentan por el inicio de un nuevo ciclo escolar.

Juan Haziel Valdez Orozco, vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero, recordó que a inicios de junio la empresa abrió el registro y fijo como fecha límite el 1 de julio, por lo tanto es correcto que trabajadores con interés en retirar el medio ahorro acudan a las oficinas de Relaciones Laborales.

"Hay compañeros que aún no se deciden, pero tienen que recordar que hay un límite, incluso la empresa no contempla registrar fuera de la fecha programada, así que lo correcto es que acudan, no dejar pasar el día de hoy, sobre todo los compañeros que tienen hijos en escuelas, en los diversos niveles educativos" indicó.

Recordó que esa prestación se logró a efecto de apoyar a trabajadores que tienen hijos estudiando, es la manera de que no se lastime la economía familiar o bien recurran a un préstamo o anticipó de salario, con el medio ahorro están preparados para cumplir con el compromiso que tienen ante sus hijos, señaló.

Y en temas nada agradables, la tarde de ayer la empresa Teksid de México paró sus actividades, hay os versiones una que los Napistas aprovecharon que les abrieron las puertas para incitar al paro laboral, otros dicen que supuestamente los obreros se quejan por varios puntos.

Lo cierto que el movimiento representa un duro golpe a la imagen de la región, exactamente cuando se abrió la contratación para la nueva empresa y otras interesadas en invertir en Frontera, el paro no dejará de provocar desanimo entre los inversionistas y el repudio de la sociedad.

Volverá a ocurrir lo mismo de siempre, obreros despedidos, esos que jamás volverán a encontrar un empleo, aunque se oiga mal pero entre los empresarios circula la llamada lista negra, que por décadas impide a trabajadores despedidos encontrar empleo porque nadie los contrata.

También es bueno decirlo, el responsable gozando de su fortuna, viendo las cosas y pensando cuanto recibirá por cuotas y chantajes a empresas, porque si en realidad fueran titulares del Contrato tan fácil que es emplazar a huelga y transitar por el sendero de la legalidad, así de simple el asunto.

Nos leemos mañana..