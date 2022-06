El conflicto entre la dirigencia sindical y el director de Seguridad de AHMSA Lorenzo González Merla, va para largo, de acuerdo a la versión sindical, el ejecutivo ve por debajo a los trabajadores incluso no quiere ni saludar, pasa de largo y sus ayudantes participan en las pláticas.

No hay duda que el tema de seguridad debe de estar por encima de cualquier interés personal, en cierta forma con la seguridad no se juega un descuido y aguas puede ocasionar serios problemas, por ello lo correcto es que alguien haga entender a González Merla, que no hay de otra más que sentarse a platicar.

Fidencio de León, en su carácter de Secretario General de la 147 ya lo dijo, mientras el señor no cambie de actitud, no regresan a las reuniones mensuales o extraordinarias, no tiene caso, a final del día no toma en cuenta las propuestas y sugerencias, todo relega a sus ayudantes.

"O le queda muy grande el puesto o simplemente no quiere nada con obreros, en este caso comisionados de seguridad, y para evitar ser cómplice de un posible accidente lo mejor es retirarse de la mesa de negociación, eso será hasta que se presente y presida las juntas mensuales" dijo.

Por otro lado, nos llega información de la empresa HFI, están reduciendo los descansos, a pesar de que la jornada es de 12 horas y de pie, también les racionan el agua de garrafón, y para colmo ya no les van a entregar playera con que se identifican y los obligan a ejecutar varias actividades.

Otra es que en la mañana almuerzan hasta las once y media de la mañana pero es también comida, salen a las 6:50 de la tarde pero al camión lo dejan partir a las siete con 15 minutos, la situación esta pesada tanto por la jornada laboral como por la la postura de la empresa.

También mencionan que pese a los intensos calores en el área de enfermería no quieren proporcionar suero oral, las enfermeras argumentan que la instrucción es que solo se va a surtir a quien este deshidratado, aunque parezca irónico pero así es la cosa, dicen que para ahorrar recursos.

De acuerdo a los comentarios el nuevo gerente que llegó d Joyson, antes Takata que lo contrataron para reducir costos, algo porque dice no hay ventas pero contratan nuevo personal solo de reingreso con ello evitar capacitar y ahorrarse millones de dólares a costillas de sacrificar a los obreros.

En otro tema, sigue la desesperación de los propietarios de unidades extranjeras con interés en regularizar, el sistema solo permite registrar cuando mucho unos cinco, rápido se cierra y de seguir en estas condiciones van a esperar unos tres años para que se regularice la última unidad.

Por cierto en este sentido Armando García Grimaldo, líder de la UCD Nacional, señala que platicó con dos alcaldes el de Cuatro Ciénegas y Lamadrid, ambos con interés en sumarse al proceso y tienen disposición de enviar personal y equipo, de esa manera reforzar la infraestructura.

Incluso los presentó al encargado del REPUVE para ponerse de acuerdo pero desconoce si habrá repuesta favorable, todo apunta que el gobierno federal maneja de manera política este proceso no permite que nadie más se sumen, solo el poco personal que actualmente maneja la documentación.

Hay quienes dicen que se actúa igual que en la campaña de vacunación contra el COVID-19 solo los Servidores de la Nación, por ello los tumultos y pleitos, hasta después de un año dieron marcha atrás ahora hay puestos de vacunación en diversas instituciones de salud y plazas, así se avanza por eso creen que con la legalización debe cambiarse el esquema.

Nos leemos mañana