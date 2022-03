El Fondo de pro huelga que trabajadores de la planta Uno de Altos Hornos de México recibieron hace quince días, ya se agotó, eso es por los fuertes incrementos en precios tanto de alimentos como de combustibles, el alza constante al gas Lp y gasolina, obliga a gasta más, dijo el vocero de la Sección del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, señaló que la cuesta de enero se estiró hasta marzo y como se encuentran las cosas hay condiciones para que siga la espiral inflacionaria lo que resta de este primer trimestre tomando en cuenta que los ajustes en precios siguen día tras día y no se detiene.

Incluso señaló que las solicitudes de préstamos aumentan se calcula una suma de cien solicitudes por semana lo que hace ver que los trabajadores hacen frente a sus compromisos familiares con esa prestación, la cosa se complica porque la inflación sigue a la alza y no se detiene.

"De que la cuesta de enero complica la situación económica de las familias de eso no hay duda, los incrementos salariales se pulverizan, es obligado detener los ajustes de precios de lo contario el problema crecerá, ya no se alcanza con el salario, eso es una realidad que no se puede negar" apuntó el vocero.

Por otro lado, la recomendación a ex compañeros que reciben su finiquito por parte de Altos Hornos de México es que eviten acudir a depositar el cheque que reciben de la empresa al banco Bancomer, para que no les pase lo mismo que a otro ex compañero a quien el gerente le recogió el cheque, dijo Julio Cesar Aguilera Silva.

El vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero, indicó que para no caer en problemas lo mejor es buscar otra institución en donde si no quieren recibir el cheque que no los regrese al instante, pero no lo retenga bajo el pretexto que les hace falta un documento.

"Lo que los ex compañeros firman es documento personal, los bancos solo deben solicitar la credencial para votar y acreditar el depósito, es increíble lo que ocurrió con el ex compañero, por días el cheque estuvo en manos del gerente y eso no se vale es dinero del ex trabajador" dijo.

Señaló que la liquidación es el fruto del esfuerzo de toda una vida de trabajo, es para que el ex trabajador y su familia disfruten pero con el obstáculo como el de Bancomer, se convierte en problema e intranquilidad, por ello el exhorto es que busquen otro banco para no caer en situaciones incomodas, apuntó.

En otro tema, para la dirigencia sindical de trabajadores de Telmex, no hay la menor duda la empresa tiene planes de desaparecer al sindicato, terminar la relación con sus trabajadores y contratar prestadoras de servicio, por esa razón incumple con una serie de compromisos.

Luis Hernández de León, Secretario General de la Sección 85 del Sindicato de Trabajadores, la actitud asumida por la empresa es un mensaje de que ya ni quiere trabajadores sindicalizados, por eso no cumple con sus compromisos como es contratar nuevos trabajadores, entre otros aspectos.

Ante esa postura arrancaron jornada de protestas que iniciaron la tarde del pasado jueves, con plantón simultáneo en todo el país, afuera de los edificios de la prestadora del servicio en todo México, y de no darse cambio y cumplimiento, seguirán las protestas incluso hasta llegar a paros laborales.

"Tenemos que defendernos, no es posible que la empresa de más atención a prestadoras de servicio y haga a un lado a sus trabajadores, claramente se alcanza a identificar el mensaje, hacer a un lado al sindicato y poco a poco eliminar s nomina sindical y asignar todos los trabajos a terceros" insistió.

Nos leemos mañana..