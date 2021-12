El fuerte incremento de contagios por COVID-19, obligó a la directiva de la Sección 147 del Sindicato Democrático Minero a reforzar sus medidas sanitarias, por principio se retoma el aspecto de aplicar gel anti bacterial a todos los que ingresen al recinto, además deben de portar su cubre bocas.

Carlos Garza Bernal, vocero de la organización sindical dijo que se tomó esa decisión al conocer que los reportes de personas contagiadas van a la alza, incluso el área Cemex se encuentra lleno y en el clínica siete del IMSS se volvió a habilitar el área COVID para atender pacientes.

Señaló que antes de entrar al edificio sindical, el guardia tomará la temperatura, les aplicará gel antibacterial y la recomendación de portar su cubre bocas, eso es a medida de protección, incluso si el asunto lo pueden tratar vía telefónica es mejor para que no se trasladen, evitar salir lo menos que se pueda.

"Está muy fuerte el problema, esta cuarta cepa pega por igual a todos, por ello se tienen que aplicar todos los protocolos sanitarios para proteger tanto a los compañeros que acuden como al personal, lo mismo ocurre en AHMSA, donde existen protocolos sanitarios" recordó el directivo sindical.

Por otro lado todo indica que será el martes de la próxima semana cuando se realice el Sorteo Anual de Seguridad donde participan obreros de la planta Uno de Altos Hornos de México, hay que recordar que se había programado para hoy jueves 16 pero se reprogramó para la próxima semana.

En el sorteo participan obreros que no se ausentaron más de 10 días en el año, tampoco sufrieron accidente y es la manera con que la empresa reconoce a esos obreros, por cierto que cada año aumenta el número de participantes, hay más responsabilidad entre los obreros y no se ausentan.

De que se celebra de eso no hay duda, es cuestión de esperar esta pandemia transformó todo el estilo de vida incluso esta ocasión por segundo año consecutivo será virtual, no pueden convocar a trabajadores y sus familias como siempre se acostumbró, los reportes de contagios por COVID siguen en aumento.

Por esa razón, el proceso será similar al año pasado, a los obreros se les va dar el link para que puedan participar desde el hogar, mediante redes sociales y el sistema zoom que a raíz de la pandemia tomó fama, antes nadie dominaba ese sistema pero la necesidad obligó a aprender, no hubo de otra.

Del lado de la 288 tampoco hay información sobre la fecha del sorteo, pero es común que se maneje el mismo día o al día siguiente después de celebrar el sorteo en la 147, al menos es lo que consigna la historia sindical, los trabajadores siguen a la espera de conocer el día y el procedimiento.

No hay duda que de lo malo se tiene que comentar lo bueno, no hay gasto extra porque no se compran los presentes para familias de trabajadores, otro aspecto es que ese evento lo aprovechaban líderes de colonias que arribaban al recinto sindical desde la dos de la tarde, pero llegaban acompañadas de personas ajenas a la planta Dos.

Hubo una ocasión que se tomó la decisión de no informar la fecha precisamente para que no llegaran esas lideres, ocurría que como eran los primeros en sentarse, cuando trabajadores llegaban ya no encontraban lugar, tampoco alcanzaban regalos, provocando el malestar obrero.

Eso siempre ocurría en la 288, las líderes les decían a su gente que era la posada y como tenían derecho a regalo se levantaban el cuello, el año pasado y este no podrán no les queda de otra más que gastar de su bolsillo para hacer la posada, el evento será virtual por aquello de la pandemia.

Nos leemos maañna..