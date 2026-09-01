Mientras se llega el día para el segundo remate de Altos Hornos de México, el Gobierno Federal debe hacer lo suyo para eliminar obstáculos que pudieran surgir e impedir se realice la segunda subasta, con ello aumentar condiciones para que trabajadores reciban su liquidación.

Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático Minero, dijo que aunque se ha visto voluntad de la autoridad para limpiar el camino, aún falta aplicarse en ese tema sobre todo para terminar con comentarios en el sentido de que hay argumentos para impedir la venta de la empresa.

"No hay duda que se requiere la respuesta inmediata de la federación porque los últimos comentarios de funcionarios involucrados en el tema coinciden que si hay empresarios interesados es participar dentro de la subasta pero se tiene que dar la condiciones para que eso ocurra" indicó.

Porque la fecha para el segundo remate se acerca entonces no quieren que se vuelva a suspender, al recordar que ya son casi cuatro años de no recibir salario y de permanecer en espera de que se den condiciones para que se den las condiciones y los trabajadores afectados reciban su liquidación.

Dentro de otro tema, los padres de familia deben de colaborar para solucionar los problemas que se registran en diversos planteles de nivel básico, con el inicio del ciclo escolar estarán saliendo cosas pero todo tiene solución es cuestión de reportar y sumarse a las acciones, dijo Arturo Gómez Almaguer.

El coordinador regional de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, reconoció que con el inicio del ciclo escolar y al abrirse los planteles educativos es común que empiezan a salir aspectos negativos y es cuando se requiere la participación de los padres de familia.

Incluso fue claro al destacar que sigue presente el principio de que ningún niño puede quedarse sin educación por problemas en escuelas, destacó la participación del Gobierno Estatal y Municipal que diversa forma apoyan a los planteles pero la verdad que no es suficiente.

"Se entregaron minisplit, se han hecho trabajos de electricidad, entre otras acciones que se necesitaban en escuelas, no obstante a ello existen planteles en donde se requiere otras cosas, es cuando se les recuerda que la participación de los padres de familia es fundamental para que todo se solucione.

Por otro lado, es necesario cambiar el pensamiento de la gente que piensa que si hace el testamento es tanto como empezar a morir o bien que si hereda, entonces corre el riesgo que su heredero les arrebate la propiedad, hay que recordar que esa persona toma el hasta que el propietario fallece.

Jesús Gilberto Saracho Navarro, Notario Público, dijo que ese pensamiento impide el dueño de un bien firme su testamento pero en ambos casos hay que entender que la ley establece que no puede abandonar su propiedad, es y seguirá como dueño hasta el día que fallece, antes no.

"Lo mismo se debe dejar atrás el pensamiento de que al firmar el testamento firmó su muerte, es un hecho que todos vamos a morir, afortunadamente nadie sabe el día ni la hora, por ello la importancia de esta preparado para heredar bienes y no problemas entre quienes van a pelear sus bienes" enfatizó.

Señaló que por ello se debe aprovechar septiembre el mes del testamento el costo es de un 50 por ciento más barato exactamente porque se busca sembrar la nueva cultura de dejar el testamento, los tiempos cambian de un día para otro entonces no hay como estar preparado para cuando llegue el día.

Nos leemos mañana..