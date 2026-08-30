Carlos Villarreal supervisa obras en Monclova para su reelección

El que día a día sigue haciendo terreno para que la transición de su reelección no tenga problema alguno es el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, quien día a día demuestra con hechos el porqué no hay duda.

Y es que, aunque muchos funcionarios de los tres niveles de Gobierno se echan una "siesta" o aprovechan los días de asueto para descansar, el alcalde monclovense los aprovecha para sacar adelante su chamba.

Este fin de semana fue visto el joven edil en diferentes puntos de la ciudad, donde personalmente supervisó trabajos y obras en proceso de construcción y de entrega.

Dicha responsabilidad le está dando a Villarreal Pérez un pase directo a su reelección, y créame, cuando se postuló por vez primera a la alcaldía le recetó soberana madrina en votos a su más cercano contrincante, Mario Dávila, a quien le metió más de 50 mil votos de diferencia. Hoy los números, sin duda alguna, serán muchos, pero muchos más; de eso no queda duda, tenemos alcalde para rato.

Festeja Sara Irma Pérez Cantú a los abuelos

En el marco del Día de los Abuelos, la alcaldesa de Ciudad Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, organizó un convivio con las y los residentes del Asilo Emanuel, donde se dio un encuentro de reconocimiento y cariño.

Sara Irma Pérez Cantú, en su visita, convivió con las y los adultos mayores que residen en este lugar acompañada por la presidenta honoraria del DIF Frontera, Marifer Martínez Pérez.

La alcaldesa compartió tiempo con las y los abuelas y abuelos, escuchó historias y participó en una sana convivencia donde prevalecieron las sonrisas, los recuerdos y las muestras de fraternal cariño.

Durante este encuentro, se llevaron presentes para las y los adultos mayores, quienes recibieron con alegría la visita.

Pérez Cantú potencializó la importancia de reconocer a los abuelos que han dedicado gran parte de su vida a sus familias y a la comunidad, y señaló que las personas adultas mayores representan una parte fundamental de la historia de Frontera.

La alcaldesa compartió también el cariño especial que siente por esta etapa de la vida y recordó a sus propios abuelos, además de expresar la alegría que representa para ella ser abuela.

"Hoy venimos a compartir un momento con ustedes y a traerles un pequeño detalle, pero nos vamos con mucho más de lo que trajimos: con sus sonrisas, sus abrazos y el cariño que nos regalaron", dijo.

Acompañada por Marifer Martínez Pérez y personal del DIF Frontera, Sara Pérez reiteró que la cercanía también se demuestra estando presentes, escuchando y compartiendo tiempo con las personas.

El festejo concluyó entre abrazos y muestras de cariño, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal y del DIF Frontera de seguir generando espacios de atención y acompañamiento para las personas adultas mayores.

Reconocer a quienes han construido la historia de nuestras familias y nuestra comunidad también es una forma de cuidar a Frontera, por eso el Gobierno Municipal refrendó con esta visita su compromiso de seguir trabajando cerca de la gente, con orden y rumbo.

Adultos mayores orgullo de Coahuila

Con orgullo, alegría y una profunda satisfacción, Coahuila se colocó en el primer lugar nacional de las Olimpiadas de Oro de las Personas Mayores 2026, evento organizado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que reunió los días 27 y 28 de agosto en Tlaxcala a representantes de distintos estados del país en una gran celebración de la experiencia, el talento, la vitalidad y las capacidades de las personas mayores.

La delegación de Coahuila estuvo integrada por 223 participantes, quienes representaron con entusiasmo al estado en diversas disciplinas deportivas, culturales y lúdicas, logrando un destacado resultado de 21 medallas: 12 de oro, 5 de plata y 4 de bronce, para sumar 62 puntos y alcanzar el primer lugar de la competencia nacional.

El Estado de México obtuvo el segundo lugar, mientras que Tlaxcala se posicionó en la tercera posición.

Este resultado representa un motivo de orgullo para Coahuila y refleja el compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con las personas mayores, para quienes se impulsan acciones que favorecen su participación activa, el desarrollo de sus capacidades y la generación de espacios de convivencia, recreación, cultura y deporte.

Para el gobernador Manolo Jiménez Salinas, las personas mayores representan una parte fundamental de la sociedad coahuilense, por lo que reconocer su trayectoria, escuchar sus historias y generar oportunidades para que continúen participando plenamente es una prioridad de su administración.

A través del DIF Coahuila, encabezado por su presidenta honoraria Liliana Salinas Valdés, se fortalecen acciones dirigidas a las personas mayores, promoviendo espacios en los que puedan demostrar que la experiencia acumulada a lo largo de los años se transforma también en talento, disciplina, alegría y nuevas metas.

"Este primer lugar nacional nos llena de orgullo, pero sobre todo nos emociona porque detrás de cada medalla hay una historia de vida, de esfuerzo, de perseverancia y de amor por seguir haciendo lo que nos apasiona. Nuestras personas mayores nos demuestran que nunca es tarde para aprender algo nuevo, para competir, para bailar, para cantar, para hacer amigos y para alcanzar una nueva meta", expresó Liliana Salinas Valdés.