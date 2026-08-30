Molesta a ex obreros posibles sanciones

Pese a que el proceso para recuperar el montacargas es legal, por medio de las redes sociales, se dejan ir contra la abogada que dio a conocer el posible escenario que podría presentarse si el juez federal aplica la ley, dicen que no es legal porque tienen que esperar que concluya la venta.

Sin embargo hay que ser honestos, la abogada fue clara cuando dijo que ese proceso es independiente del proceso de quiebra son dos acciones legales que se ventilan y en ambos casos lo que se busca es la aplicación de la ley y claro que los ex trabajadores tienen razón y se justifica su postura.

Incluso hay quienes dicen que están financiados pero esa versión simplemente no cuadra desde el mismo instante que permitieron a ex funcionarios sindicales del democrático formar parte entonces se alcanza a observar que el movimiento se sostiene a pesar de la estrechez económica.

También vale la pena destacar que mientras no haya solución, las medidas de presión van a subir de tono, y es que si acaso se llega a vender, el siguiente paso será el tema de la liquidación van a querer de acuerdo a los Contratos Colectivos de Trabajo pero no se va a poder.

Incluso Julián Torres, reconoció que en su estancia por México no recibió noticias alentadoras sobre la posible venta, también tocó el tema de que será difícil que les paguen conforme a los Contratos Colectivos por ello buscan otra opción, es decir una manera es que el Gobierno Federal asigne recursos.

En ese sentido hay que reconocer que Julián tiene razón, es cuestión de recordar el caso de Mexicana de Aviación, unos diez trabajadores no aceptaron la liquidación y se fueron a juicio pero la verdad se ve difícil que logren algo más, además la línea aérea sigue operando de manera normal.

Con ese dato podría empezar a entenderse que quien se oponga tiene el recurso legal, aunque también es cierto hay obreros que dicen lo que sea pero que ya caiga la lana, son personas que ya tienen otro trabajo, otros esperan la reactivación de la empresa para regresar a trabajar.

Dicho de otra manera, hay división entre los afectados pero se insiste mientras no haya venta de la empresa lo correcto es esperar puesto que mucho se ha hablado de que si hay interesados y mil cosas más lo bueno que ya faltan 26 días para la segunda subasta y conocer la realidad.

Del lao social, poco a poco la quiebra de Altos Hornos de México se politizó lo que ha traído como resultado división total entre trabajadores y la sociedad, en cierta forma se perdió el principio de buscar solución al problema y se cubra a los ex trabajadores su liquidación, dijo el sacerdote José David García Rosales.

El párroco de la iglesia la Salle calificó de preocupante que mientras el proceso de quiebra ha dividido a todos, el problema social avanza, familias desintegradas, tanto por migración como por conflictos matrimoniales y una fuerte presión económica que deja como resultado serios problemas sociales.

"Creo que ya no se puede mantener este ambiente dividido, eso ocurre por opiniones de todo tipo, acusaciones de todo tipo y ha final todo sigue igual, ante la desesperación de trabajadores que siguen en espera de conocer fecha para la venta de la empresa y el pago de su liquidación" subrayó.

Por ello reiteró que ya no se puede seguir en la situación actual, este escenario debe cambiar, todos los involucrados tienen el compromiso de permanecer unidos, transitar por el mismo camino de recibir justicia, hacer lo que este de su parte para conseguir que la empresa se venda.

Nos leemos mañana..