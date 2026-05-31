El gusano barrenador serio problema

De lado social, la alerta sanitaria por el incremento en reportes del gusano barrenador del ganado, es resultado del poco interés del ex presidente López Obrador, que no atendió la alerta y no giró instrucciones de cerrar las fronteras del sur del país por donde ingresa ganado sin medidas sanitarias.

Arturo Valdez Pérez, empresario ganadero dijo que el problema aumentó porque el gusano puede afectar todo tipo de animales e incluso hasta personas que tengan lesiones en el cuerpo pueden ser atacadas por la mosca, por ello se levantó la alerta sanitaria en todo el país, apuntó.

Recordó que en su momento, ganaderos advirtieron al gobierno federal sobre los primeros reportes del gusano y la petición fue cerrar la frontera sur por donde ingresan miles de cabezas de ganado pero sin certificación sanitaria y era la forma de que llegara al país como finalmente ocurrió.

"No hubo respuesta de autoridades, se mantuvo el libre tránsito del ganado, ahora se dan cuenta del grave problema, incluso combatirlo va a costar millones de pesos, todo porque no se atendió la petición de ganaderos que advirtieron del riesgo de permitir el movimiento de ganado" señaló.

Por otro lado, el cierre de Altos Hornos de México pegó fuerte en agrupaciones musicales al desplomarse contratos para participar en fiestas, incluso los grupos que siguen en activo tienen que adecuarse a las condiciones actuales y hasta dejaron de aplicar tarifa, ahora se ponen de acuerdo con el cliente.

Isauro Mancha Quirino, integrante de un grupo musical, dijo que con tal de sobrevivir cuando una persona pregunta el costo por un baile, la respuesta es cuanto tiene de presupuesto para ajustarse, con ello conseguir cuando menos una tocada y no dejar ir al cliente.

"Muchas veces tocamos en patios de casas, la gente quiere fiesta y baile pero no tiene dinero, es por eso que nos corresponde responder cuando antes por semana teníamos de tres a bailes por semana, y hasta eso tenía que ser en un salón de eventos porque al aire libre no se podía" recordó.

Para dar un ejemplo de la crítica situación recordó que hasta antes de la pandemia tenían registrados 120 socios musicales, hoy la cifra es de 45 lo que da una clara referencia de que los músicos optaron por otra actividad, unos se fueron de Monclova ante la falta de trabajo en general.

Eso mientras que se sigue conociendo versiones en el sentido de que más equipo será retirado del interior de Altos Hornos de México, y es que los propietarios por medio de contratos firmados con anterioridad demostraron ante el juez que lleva el caso que son propietarios.

La verdad desde el inicio de este proceso de quiebra mantuvimos la misma postura no será fácil el juicio, eso a pesar de que había quienes decían que solo serían seis meses, fue cuando dijimos que no se valía engañar porque los trabajadores todo se creen y piensan que es real la versión.

Hubo quejas y hasta recordatorios maternales por esos comentarios pero el tiempo pone las cosas en su lugar como esta ocasión, poco a poco más empresas piden su equipo y es que conocen que la reactivación de la empresa no será fácil entonces recuperan sus bienes y eso afecta el monto.

Por supuesto que quienes se encuentran en las puertas nada pueden hacer, impedirlo sería tanto como no acatar la orden de un juez y eso es cárcel, los dirigentes de esos trabajadores conocen la ley y nada pueden hacer más que sujetarse a la ley, lamentable pero es la realidad que se vive.

Nos leemos mañana..