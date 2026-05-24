Se relaja el ambiente entre ex trabajadores

La verdad que la información que manejó Julián Torres Avalos, en el sentido de que comprobó que el proceso de la quiebra de AHMSA se maneja conforme a la ley, relajó el ambiente entre trabajadores que siguen de cerca cualquier tipo de noticia que concierne a la empresa.

Pero hay un punto que en realidad no debe pasar desapercibo y es lo relativo a los tiempos para la subasta y sobre todo si en realidad se vende en la segunda etapa, pero a eso se suma que hay que ver el monto que se va a pagar puesto que de esa cifra depende el monto a entregar a obreros.

Y es que se insiste mientras que no se conozca de manera oficial el sistema de pago, habrá incertidumbre porque se sigue manejando la versión de que será de acuerdo a la ley de quiebra y de solo pensar que eso ocurra es para ponerse a pensar porque nadie estará de acuerdo.

Hay que recordar que la ley señala puntos muy bajos en cierta forma ridículos sobre todo los que tienen más de 30 años, por eso hay que pensar que el Gobierno Federal tiene un as bajo la manga que a va sacar cuando ya se tenga el recurso por la venta de la acerera, es lo que se dice.

Y es que entre los ex trabajadores se maneja información en el sentido de que así como se apoya a Cuba y a trabajadores de Sonora que estaban en huelga, también los ex trabajadores de AHMSA son mexicanos entonces lo correcto es apoyarlos con un recurso extraordinario para amortiguar el efecto.

Incluso se maneja la versión de que recursos asegurados al narco y lo que tienen en la Secretaría para regresar al Pueblo lo robado, pueden emplearse a manera de apoyo humanitario, esas versiones crecen entre los involucrados pero la verdad aún no podemos saber nada.

Pero de que hay razonamiento entre los ex trabajadores en ese sentido de eso no hay la menor duda, es cuestión de analizar el escenario y entender que si hay manera de apoyarlos, cuestión de que no quiten el dedo del renglón ya se comprobó que los movimientos arrojan buenos resultados.

Claro está, sin necesidad de afectar a terceros por aquello de lo relativo al cierre de carreteras, la gente no tiene porque sufrir problemas, la presión puede darse de muchas formas incluso hay quienes dicen que hasta con una huelga de hambre general en la plaza principal.

En tema social, a partir del lunes se abre la segunda vuelta para aspirantes en convertirse en alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila, son los que de manera automática el sistema los coloco en lista de espera, por ello quienes se encuentren en esa posición deben revisar la página.

Luis Carlos Talamantes Arredondo, Coordinador de la Unidad Norte, dijo que la cifra a inscribir es de acuerdo al número de estudiantes que acreditaron el examen de admisión pero por cuestiones personales no se inscribieron en la primera etapa, entonces esos lugares quedaron vacíos.

Recordó que la lista no la maneja la Universidad es una instancia ajena por ello no es posible manipular la lista no inscribir a nadie, es de manera automática dentro del proceso por ello la recomendación es que los que se encuentren en lista de espera desde el lunes revisen si aparecen.

Por otro lado, el directivo universitario dijo que sigue creciendo la lista de estudiantes que se encontraban fuera de Monclova, pero por situación económica de sus padres se vieron obligados a regresar y para no truncar sus estudios toman la decisión de inscribirse en las carreras que ofrece la máxima casa de estudios.

Nos leemos mañana..