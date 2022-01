El incremento de contagios entre obreros de las dos plantas de Altos Hornos de México, no afecta el proceso productivo, cuando el trabajador recibe su incapacidad, su área no queda desprotegida se autorizan dobles turnos, aclaró el vocero del CEN del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Gerardo Flores Escobedo, dijo que la cifra de obreros contagiados, es superior desde que se declaró la pandemia sanitaria, este inicio de año el virus sigue pegando fuerte entre la comunidad y a pesar de ello no hay problemas al menos en AHMSA los obreros en activo doblan turno y cubrir esa plaza.

"Hasta el momento no tenemos información sobre el número de obreros que se encuentran en casa por salir positivos a la prueba del COVID-19, pero si es una cantidad alta, más fuerte que el año pasado, por ello la recomendación es seguir aplicando los protocolos sanitarios" indicó.

Sobre el tema de la expedición de la incapacidad en línea, señaló que todavía hasta la fecha en AHMSA se mantiene el sistema tradicional, si el trabajador se encuentra en condiciones de acudir entregar el documento tiene que ir, si no está apto entonces por medio de un familiar entregar la incapacidad.

Por otro lado, aún no hay fecha para iniciar las platicas de revisión del tabulador salarial entre la Sección 147 y Altos Hornos de México, tampoco se ha definido si será de manera tradicional o virtual por el aspecto de la pandemia sanitaria, en su momento se informara a trabajadores, dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la organización sindical recordó que comisionados que fueron electos en elecciones con voto libre y secreto se encuentran listos para negociar el nuevo salario, incluso levantan estudio socio económico para conocer los incrementos de precios principalmente en productos de la canasta básica.

"Los compañeros realizan actividades económicas y tener información sobre el porcentaje de inflación del año pasado, en base al resultado partir a negociar el incremento salarial, pero aún no se define feche, la pandemia sanitaria obliga a tomar las cosas con cautela y no arriesgar" señaló.

Recordó que el tabulador salarial vence el 5 de marzo, para ese entonces si no hay prorroga se informa a los trabajadores, y que decidan, tampoco se conoce si se celebra asamblea de información o al igual que el año pasado firman cédula de aceptación y cumplir con lo establecido en la ley, indicó.

Por el lado cetemista Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera, dice quela carestía de la vida y el incremento del 22 por ciento a salarios mínimos podría afectar las revisiones salariales, tomando en cuenta que la inflación es elevada arriba del siete por ciento.

"Hay cosas que no se entienden por un lado autoridades manejan que la inflación no superó el cinco por ciento pero la realidad es otra, en esas condiciones el poder de compra se desploma, las familias se ven obligadas a comprar menos para estar en condiciones de estirar el salario" indicó.

El dirigente cetemista, señaló que tanto productos de la canasta básica como otros necesarios para la vida aumentaron de precios, incluso la energía eléctrica también aumentó, y aunque autoridades digan lo contrario cuando llega el recibo se puede comprobar la realidad.

Ante este panorama señaló que las negociaciones salariales de este año, tendrán que manejarse con cautela, aún no conocen el modelo salarial de este año, y destacó que no puede adelantar nada hasta en tanto no salga la primera revisión salarial de este año a fines de enero.

Nos leemos mañana..