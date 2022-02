Terrible, el Instituto Mexicano del Seguro Social, presenta serio problema por desabasto de medicamento, no hay ni naproxeno, paracetamol, no mejorarles, la situación pone en riesgo la salud de pacientes, alertó el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, dijo que ante este escenario, directivos sindicales contemplan reunirse con el delegado en Coahuila de la institución y exigir resolver este problema, no es posible que no se cuente con medicamento del cuadro básico, esto tiene que terminar y cuanto antes mejor, apuntó.

Señaló que cuando un paciente no recibe el medicamento prácticamente lo obligan a comprarlo, pero eso no debe de ocurrir, para ello pagan sus cuotas para recibir tanto atención médica y el medicamento que indican los doctores, no hay necesidad de que lo compren.

"No se vale que se presenta una situación de ese tipo, es tanto como arriesgar la salud y vida de los pacientes, directivos del IMSS tienen que dar una explicación, aclarar las causas del desabasto de medicamento, pero sobre todo solucionar ese problema, los derechohabientes necesitan repuesta" indicó.

Y en temas cetemistas, en el caso de la Federación Monclova, hay buenas noticias Carlos Mata, dirigente de la organización, dijo que poco a poco las industrias empiezan a recuperar su actividad lo que permite la contratación de trabajadores, en todos los casos hay oportunidad para ex trabajadores.

Puso el caso de Trinity que empezó a contratar 500 trabajadores, también la empresa Quality Tube, abrió su bolsa de trabajo, en esa industria se abrió una nueva línea de producción, dicho de otra manera crece la empresa que se localiza al sur del Libramiento Salina de Gortari en Frontera.

Hay otras empresas que también dan oportunidad de trabajo y señala que con esas aperturas se dan condiciones para recuperar miles de empleos perdidos por la pandemia sanitaria que azotó muy fuerte prácticamente los dos últimos años, pero todo apunta que será cosa de la historia.

Reitera la importancia de que todos los aspirantes cuenten con su certificado de vacunación contra el COVID-19 la totalidad de las empresas tienen como requisito ese detalle y claro que es bueno, de esa forma todos colaboran en el combate a la pandemia y seguir dinamizando la economía, así debe ser.

Y por el lado de la Federación Frontera también CTM, José David Galindo Montemayor, anunció que firmaron convenio con el Cecati 9 para becar a trabajadores e hijos agrupados en esta federación, el beneficio es que en vez de pagar ocho mil pesos por semestre, solo serán dos mil pesos.

Dice que esto se logró para apoyar la economía de los agremiados, que al momento de inscribirse recibirán información sobre el sistema de la beca, adicional a esa beca al inscribirse recibirán un descuento, aun no se conoce el porcentaje es de acuerdo al costo de la inscripción.

Aclara que será en mayo cuando los interesados en cursar una de las 13 especialidades que ofrece el plantel tienen que acudir al plantel, pero antes presentarse en las oficinas de la Federación para la constancia de que son agremiados o familiar de un trabajador de esa forma recibir el beneficio.

Galindo Montemayor, destacó que es una gran oportunidad para los muchachos tomando en cuenta que al egresar serán técnicos especializados, mano de obra que la industria en general requiere por ello la importancia de aprovechar el convenio entre la CTM de Frontera y el Cecati 9.

Nos leemos mañana..