El paro del personal del poder judicial de la federación afecta

Para el Secretario General de la Sección 288 Francisco Rios Treviño, el paro de labores del personal del Poder Judicial de la Federación detendrá el proceso del Concurso Mercantil de Altos Hornos de México, tomando en cuenta que la jueza federal también se involucra dentro de este movimiento.

Lamentó que eso ocurra al señalar que todos los trabajadores se encuentran desesperados por este problema, pero en realidad poco a o nada se puede hacer y señala que a final ellos son los perjudicados al no estar en condiciones de conocer sobre el pago de salarios y prestaciones ni los derechos de antigüedad.

"Que lastima que eso ocurra, todos pensábamos que el lunes se definiría el asunto pero vemos que no fue así, al contrario sigue la espera y la desesperación de todos, mientras no se declare la quiebra por el juez federal, nada se puede hacer porque todo sigue igual, se necesita la declaratoria de quiebra" insistió.

Destaca que la dirigencia sindical tiene un plan para ponerse en marcha apenas se declare la quiebra pero mientras no se haga oficial, seguirá detenido, ante la desesperación de trabajadores que exigen, con justa razón, el pago de su salarios y prestaciones que tienen pendiente hace más de un año medio.

Por otro lado el tema de AHMSA seguirá mientras no se arregle el asunto y aunque nadie quiere pensar que se soluciona hasta que concluya la actual administración federal todo indica que así será al menos es lo que alcanzan a observar actores empresariales que conocen del caso.

Dicen que aunque la ley fija tiempos, siempre hay manera de estirar el caso, de contrario se hubiera resuelto por parte del personal de guardia del juzgado, aunque también es cierto no se arregla el mismo día, entra otro proceso y bien concluirá el año y todo seguirá igual, eso es lo que se comenta.

Y hay razón de sobra para pensar en ello, tampoco se puede descartar que la jueza pida más tiempo porque tiene pocos meses con el expediente que está obeso, por esa razón el caso va para largo, aunque muchos se enojen por eso pero es la realidad no hay interés por resolver el problema.

Por un pleito entre dos personajes la empresa se paralizó, no hubo voluntad humana para no afectar a los trabajadores, pudo buscarse la manera de evitar el paro pero se actuó sin razonamiento siempre pensando en la venganza que dejó en el desempleo a miles de trabajadores de eso no hay duda.

En otro tema, que involucra miles de familias, es necesario que los concesionarios de unidades de transporte escolar cuenten con el seguro amplio, por principio es obligado y segundo es la manera de proteger a los estudiantes pasajeros que utilizan ese sistema para ir a la escuela y regresar.

Arturo Cabrera Barrón, agente de seguros dice que la ley obliga que ese tipo de unidades circulen con la póliza de seguro, una revisión de autoridades y se podrá comprobar que resulta más caro pagar la multa, sacar la unidad de servicio que pagar una póliza, de eso no hay la menor duda.

Por ello recomienda a padres de familias cuyos hijos, viajan en transporte escolar que pidan al conductor de la unidad les muestre la póliza, con ello estar seguros de que sus hijos van protegidos en caso de accidente recibir atención en hospitales particulares, eso obliga a poner atención.

"Hay que tomar en cuenta que un accidente puede ocurrir en cualquier momento, claro que nadie lo desea pero así es la cosa, por esa razón los padres pueden exigir al conductor mostrar la póliza de seguro vigente, de lo contrario pedir que regularice su situación, eso para seguridad de sus hijos estudiantes" apuntó.

Nos leemos mañana..