El personal de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, hará una pausa laboral, solo van a trabajar hasta el miércoles a la una de la tarde, las actividades ordinarias se reanudarán el próximo lunes en horario normal, dijo el Secretario General Gerardo Mireles Castillo.

Aclaró que habrá guardias en las áreas de seguridad industrial, seguridad pública y los comisionados ante el IMSS seguirán de manera normal por ser actividades que no se pueden descuidar, por ello si se presenta un asunto en esas áreas serán atendidos por los comisionados.

El dirigente sindical señaló que con tiempo se informó a trabajadores sobre el asueto religioso, si tienen asuntos que atender lo podrán hacer el miércoles antes de la una de la tarde, de lo contrario si surge una urgencia dirigirse con los comisionados encargados de cada área.

“Son días de asueto en razón de que prácticamente se paralizan las actividades en la empresa, Relaciones Laborales, tampoco estará operando por esa razón se tomó la decisión de dar descanso al personal que labora en la organización sindical, por respeto a los días Santos” apuntó.

En otro tema, Imelda Jiménez, balconeó a trabajadores de Teksid, cuando dio a conocer cifras del reparto de utilidades, la verdad no se vale una actuación de ese tipo, es poner en riesgo a las familias, hay personas que se encuentran al acecho para buscar la manera de despojar del dinero.

Además trata de levantar un movimiento que se encuentra caído por completo, el titular del Contrato Colectivo de Trabajo es la Federación Frontera de la CTM, de eso no hay la menor duda, con esa actitud busca que trabajadores vuelvan a participar en movimientos que a final del día dejan cientos de despedidos.

La historia no miente, conozco a varios de los despidos en diversas empresas, a más de ocho años del primer movimiento, siguen sin encontrar trabajo, no hay empresa que los acepte, se dedican a limpiar jardines, albañilería y en lo que puedan para sacar el gasto familiar, eso es una realidad.

Incluso en platicas con esos ex trabajadores reconocen que la regaron, que los abandonaron a su suerte, poco a poco se hacen viejos y no tienen manera de asegurar un buen futuro, no cotizan ante el IMSS por lo tanto no hay forma de recibir una pensión, otros han tenido que migrar de la región.

Por otro lado Octaviano González Cruz, Secretario General del Sindicato de Macheteros, señala que tiene diálogo con autoridades municipales, la intención es avanzar en el camino por recuperar esa actividad a favor de unos 400 macheteros que poco a poco han sido desplazados.

Señala que los macheteros son personas que merecen respeto, es mano de obra preparada para ejecutar maniobras de carga y descarga, pero hay empresarios que los hacen a un lado, no les permiten su diario ingreso, por ello platica con autoridades para que concilien y actúen como intermediarios.

“Los compañeros macheteros forman parte de la historia de la ciudad, es una actividad que se hereda de generación en generación, no se vale que los hagan a un lado, no queremos causar problemas laborales organizando paros y plantones, pero queremos la respuesta empresarial” apuntó.

Y tiene razón don Octaviano, quien no recuerda aquellas personas que se apostaban al sur de la ciudad y con pañuelo en mano ofrecían su trabajo, dicho de otra manera son personas que merecen su trabajo, ojalá y se consiga respuesta empresarial, vale la pena recuperar parte de la historia de la ciudad, si señor.

Nos leemos mañana..