FUERA DE CONTRATO

Aunque todas las miradas están puestas en la juez federal Ruth Haggi Huerta García, no se descarta que todavía no emita su sentencia y declare la quiebra de Altos Hornos de México, que en realidad es simple trámite al recordar que la empresa ya hizo oficial ese proceso y salió de la bolsa de valores.

La verdad que de una u otra forma todos siguen con atención este asunto, por la importancia para la región, sobre todo por los miles de empleos que van a perderse y no se podrán recuperar pronto, también por el tema del pago por antigüedad de los trabajadores y empleados de confianza.

No hay duda que conforme avanza el año las cosas se siguen complicando al cien por ciento, cuando se conozca sobre el porcentaje del pago, no hay duda que se presentarán serios problemas, nadie puede conocer la reacción de los trabajadores que sin duda alguna serán afectados.

En fin que solo resta esperar a que se defina el futuro de la gran empresa, pero de que no volverá a ser la misma de eso no hay la menor duda, es cuestión de esperar, si hay nuevo dueño lo más seguro es que cambie de nombre y sea una empresa muy pequeña así la cosa, a esperar.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión, para quienes tenemos ya más de 50 años o más, es decir en el atardecer de nuestras vidas, ojala y la lectura les ayude a seguir disfrutando lo que nos reste de vida, a disfrutar lo que Dios nos tiene reservado, adelante.

Este hermoso poema es para quienes tienen 50 Años o más, pero hoy es un lujo para todos.

¡MI ALMA TIENE PRISA! Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de ahora en adelante del que he vivido hasta ahora. Por eso ya no quiero preocuparme por nada ni por nadie.

Me siento como ese niño que recibió un paquete de caramelos; el primero se lo comió con placer, pero cuando se dio cuenta que eran pocos, empezó a probarlos profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables en las que se discuten estatus, reglas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que nada se logrará.

Ya no tengo tiempo para apoyar a personas absurdas que a pesar de su edad cronológica no han crecido. Mi tiempo es muy corto para discutir títulos quiero la esencia, mi alma tiene prisa sin muchos dulces en el paquete.

Quiero vivir al lado de gente humana, gente muy humana, que sepa reír de sus errores, que no se hinche con sus triunfos, que no se aleje de sus responsabilidades. Este defiende la dignidad humana y quiere caminar del lado de la verdad y la honestidad Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena.

Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas, Personas a quienes los golpees de la vida les enseñaron a crecer con suaves toques en el alma. Sí, tengo prisa, tengo prisa por vivir con la intensidad que sólo la madurez puede dar.

Pretendo no desperdiciar ninguno de los dulces que me quedan, estoy seguro de que quedarán más exquisitos de lo que he comido hasta ahora. Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia

Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una

Estoy en la segunda parte de la vida. ¡Solo tengo tiempo para ser FELIZ! solo faltan unos cuantos meses para que termine el 2024 y la única certeza que tenemos es ahora, es vivir a plenitud el tiempo que me queda de vida