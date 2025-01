Empresas toman medidas de protección

Ante el pronóstico del tiempo que indica de domingo miércoles habrá temperaturas congelantes, empresas de la región aplicaron diversas acciones de protección la integridad de sus trabajadores, entre otras si no se puede trabajar concentrar los obreros en áreas calientes y entregar bebidas calientes.

Jorge Carlos Mata López, dirigente de la Federación Monclova de la CTM dijo que habrá tolerancia al momento que trabajadores lleguen a su fuente de trabajo sobre todo aquellos que utilizan el autobús industrial porque tienen que llegar con tiempo para abordarlo y es cuando se puede presentar problemas.

"Junto con la dirigencia sindical se tomaron diversas acciones hay que recordar que el pronóstico del tiempo marca que desde el domingo y hasta el miércoles habrá temperaturas congelantes por ello es importante prepararse con tiempo, con ello proteger la salud de los trabajadores" señaló.

Dijo que al llegar la hora de iniciar la jornada se tomará en cuenta la temperatura que se registra y tomar la decisión esperar y concentrar a los obreros en un solo lugar a efecto de que no se ponga en riesgo su salud ni la maquinaria que se utiliza para las actividades productivas, detalló.

Por otro lado, la verdad que ha causado alerta la información en el sentido de que por cuando menos tres días, será imposible desplazarse, el congelamiento de calles podría representar un riesgo para conductores por esa razón es necesario que se apliquen acciones de seguridad y protección.

En toda la ciudad sería lo mismo aunque se pondría especial atención en puentes localizados al sur de la ciudad y que incluye el municipio de Castaños, autoridades municipales se prepararon para que por medio de Protección Civil y Bomberos se coloque sal en el pavimento.

Y aunque muchos se molestan porque en ocasiones la temperatura no es como se pronostican es mejor estar preparados que después lamentarse, las autoridades hacen lo suyo ya es cuestión de cada persona tomar en cuenta las acciones, siempre es bueno orientar a la sociedad.

Por todos los medios se advierte sobre las congelantes temperaturas que se esperan desde hoy domingo por la tarde y hasta el miércoles un fenómeno que según especialistas tiene décadas sin presentarse entonces no está de más tomar en cuenta las instrucciones de autoridades.

En otro tema, la desintegración familiar seguirá creciendo por dos aspectos, primero por la migración de padres de familia que salen en busca de una fuente de ingreso toda vez que en Monclova es casi imposible conseguir empleo, eso por diversos factores principalmente la edad pasado de 50 años batallas para que den empleo.

"Y el segundo aspecto es porque las esposas tienen que trabajar, entonces como se convierten en proveedoras del hogar, empiezan a molestar al marido, a final del día el resultado es el divorcio o la separación, es un fenómeno que no se puede negar" dijo el abogado Héctor Flores Rocha.

Señala que mientras no haya equilibrio en los gastos el tejido social seguirá deteriorándose, y ha final pegará en el aspecto social, por ello la urgencia de que se consiga nueva inversión y con ello detener la desintegración familiar, ese fenómeno no se puede negar que está ocurriendo en la región.

"Claro que es muy lamentable que eso ocurra pero también es cierto no se puede detener mientras no haya oportunidad de empleo la migración será una constante no solo de personas que perdieron un empleo también muchachos se van en busca de oportunidad de trabajo" indicó.

Nos leemos mañana..