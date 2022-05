En aplicación de un programa de incremento progresivo de la producción delineado por la Presidencia del Consejo de Administración, se desarrollan en minas y siderúrgicas de la cadena productiva acciones generales de mantenimiento y rehabilitación, con el fin de asegurar la disponibilidad del conjunto de los equipos.

Sujeto al comportamiento de la demanda en el mercado, el objetivo es alcanzar en el segundo semestre un nivel de producción por encima de las 200 mil toneladas mensuales de acero líquido, para su transformación en productos de alto valor agregado.

Con ello se fortalecerá la capacidad de la empresa para aprovechar las mejores condiciones de mercado, a fin de fortalecer la situación financiera de Altos Hornos de México y las subsidiarias, con el objetivo de acelerar el cumplimiento de sus compromisos.

En las plantas siderúrgicas de AHMSA, a los trabajos en marcha en el Alto Horno 6 y el BOF1, con el fin de su eventual reencendido, se sumó el mantenimiento mayor en la Colada Continua 2 del departamento BOF2, una de las cuatro unidades que transforman el acero líquido en planchón, trabajos con duración de tres semanas.

Marca Demag-Hitachi, la Colada Continua 2 fue construida en 1983, con capacidad para procesar 750 mil toneladas anuales de planchón con dimensiones ajustadas a los requerimientos planteados por los diferentes clientes.

En paralelo, prosiguen las labores de reacondicionamiento en ambas plantas coquizadoras, así como trabajos menores en el Alto Horno 5 y unidades de apoyo a la producción, en que participa personal de Ingeniería de Proyectos, BOF 2 y Colada Continua, Abastecimientos, Seguridad Industrial, Supervisión de Obra y Protección Industrial, entre otros.

Asimismo, en la producción de carbón metalúrgico la Unidad MIMOSA inició los trabajos previos para habilitar una segunda frente larga en la Mina VIII, yacimiento situado en la zona de Conchas Sur, que tras el cierre de Mina VII por agotamiento de reservas será el principal soporte para las coquizadoras de AHMSA.

En la Unidad Hércules se retomó el desarrollo del proyecto Artemisa, destinado a elevar la generación de concentrado de fierro para envío a la peletizadora en Monclova, a la vez que se realizan los trabajos geológicos para el dimensionamiento de un manto de mineral aledaño a las actuales minas en operación.

Y en más temas de AHMSA, para unos buena la decisión que tomó la empresa de ceder a las presiones de sus empleados de confianza, para otros mal mensaje para el resto de la plantilla laboral puede ser el inicio de una serie de movimientos, total dirán la empresa siempre sede.

La verdad que de entrada el movimiento era ilegal, y sigue siendo solo que para no levanta más ánimos se tuvo que ceder, ojalá y no haya otras jornadas de ese tipo, la verdad que se involucraron abogados reconocidos por ser de esa manera, es decir provocar movimientos y claror que no es gratis.

Incluso se alcanza a observar que fue un movimiento manejado, programado, aprovecharon la coyuntura para sacar ventajas, pero a final no deja de ser una dura lección, se insiste esto puede dar pie a otros movimientos, ojala y no sea así porque son miles de obreros los que están atentos.

De que la empresa no tomará represarías, también es fuerte el mensaje, se insiste los obreros de Monclova siempre listos para protestar, hay empresas que corren el riesgo de vivir lo de AHMSA, un tema bastante interesante se sentó un precedente para los próximos años, veremos y diremos.

