En la carbonífera otro accidente, pero ahora en el exterior de lo que fue la Mina 6, según gente conectada al tema el señor Jesús Fraga Bernal, de 60 años de edad sufrió traumatismo cráneo encefálico, esto mientras desmontaba unas vigas, fue atendido por uno de sus hijos y trasladado al IMSS.

La información que se recogió es que campesinos aprovechan que la Mina ya no tiene trabajadores ni guardias van a retirar todo lo que puedan vender, pero sin tomar en cuenta los riesgos, esa fue la razón por la cual se presentó el terrible accidente y aún no se conoce el estado de salud.

Otros dicen que trabajaba para una compañía que se encarga de desmantelar lo que fue infraestructura para extraer carbón, pero gente bien enterada rechaza esa versión, ya no hay nadie trabajando, la Mina se encuentra en completo abandono al concluir todos los trabajos de manera oficial.

Total que lo único cierto es que si se presentó el accidente, de manera oficial no se tiene información, ni el IMSS ni la Fiscalía de aquella región, hay que esperar las próximas horas para conocer el estado del campesino, que sufrió el accidente, también conocer si era o no trabajador de una compañía.

Otras más de HFI, resulta que a los trabajadores no se les permite salir en el horario acordado, eso ocasiona problemas por lo siguiente la mayoría de esos trabajadores viven en diversos municipios de la región, por lo tanto al salir tarde no alcanzan el autobús que paga la empresa y tienen que pagar de su bolsillo.

Con ello trabajan para el transporte, el costo del pasaje a San Buenaventura es de 50 pesos, a ellos les pagan 150 pesos, solo les quedan cien pesos por día, a eso se le resta el costo de la alimentación, entonces les hacen un favor a la empresa ellos no ganan nada más que perder los días.

Por si fuera poco, también denuncian acoso laboral, loe encargados de Recursos Humanos los hostigan a efecto de obligarlos a renunciar, de esa manera la empresa se ahorra millones de pesos por no liquidación laboral, el acoso es a los trabajadores que tienen más antigüedad, es juego con maña.

En esa circunstancias muchos prefieren irse antes que seguir laborando en un ambiente inhumano en donde la calidad de vida no existe, la empresa lo único que quiere es explotara esa mano de obra, y no es mentira es cuestión de platicar con ex trabajadores para conocer la realidad, así de ese tamaño la cosa.

Por el lado de la COR, el líder de macheteros Octaviano González Cruz, tomará protesta de su liderazgo, en evento programado celebrarse la próxima semana y se espera la presencia del líder nacional Reyes Soberoni, quien podría regresar a la región a ese importante evento para esa organización.

Incluso ayer arribó a Monclova Alfonso López Blanco, Secretario de Organización a niel nacional y dirigente en Coahuila, se reunió con González Cruz, y se pusieron de acuerdo para el evento, con ello aumentar la presencia tanto en la región centro como en la carbonífera de Coahuila.

La intención es buena, reforzar la lucha de González Cruz, para recuperar esa actividad que es fuente de ingreso de cientos de macheteros, pero también con asesoría legal ir en contra de los negocios que hacen simulación fiscal, la lucha vendrá y fuerte ya con apoyo de la dirigencia nacional y estatal.

"Vamos creciendo ya con el apoyo del líder nacional y estatal, haremos valer el derecho de los agremiados que se respete su trabajo, no es posible que los comerciantes lo hagan a un lado, ya nos organizamos y pronto tendrán noticias nuestras aquellos que no quieren entender" afirmó.

Nos leemos mañana..