En un año se perdieron más de 600 empleos

De acuerdo a registros del IMSS de diciembre del 2022 al 2023 se perdieron 600 empleos formales, además 163 patrones se dieron de baja por cierre del negocio, esos números son sin tomar en cuenta miles de trabajadores de AHMSA, que siguen con vigencia de derechos pero con incierto futuro.

Los números hablan por si solos de la realidad, y lo más grave que el sector productivo regional no tiene capacidad como para contratarlos, todos cuentan con su plantilla que requieren para sus operaciones, por su parte los trabajadores cuidan su trabajo y no hay rotación de personal.

En este sentido el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción Eugenio Williamson Iribarren, señala que cada año el índice de desempleo va a la alza al egresar cientos de técnicos y profesionistas lo que obliga a reforzar la campaña de promoción industrial.

Se mostró optimista de que este año por fin se anuncien nuevas inversiones, que vengan más fuentes de trabajo para equilibrar las cosas, mientras se arregla el problema de AHMSA y se recuperen los empleos que a pesar de seguir en activo de acuerdo al IMSS es incierto el futuro.

Del lado sindical, todo sigue igual, no hay avances en el aspecto de reactivar la fuente de trabajo, a pesar de la serie de comentarios los días transcurren y no se alcanza a observar la luz al final del túnel, situación que mantiene inquietos a los trabajadores que no consiguen empleo.

Y como lo dijo el padre José López Sandoval, crece la cifra de trabajadores con problemas de salud mental, no encuentran la manera de incorporarse a un empleo por diversos factores pero se debe de tomar en cuenta que con el estado anímico de los afectados no se puede jugar.

Incluso hay comentarios en el sentido de que aumentaron las separaciones y divorcios, también la migración a otras regiones del país y el extranjero, como reflejo de la falta de oportunidad de trabajo, incluso también mujeres se han visto en la necesidad de salir de la región.

Aunque no se quiera ver las cosas como son, por esa razón es urgente se reactive la fuente de trabajo, aunque sea de manera parcial pero ya es ganancia que regresen los trabajadores a su área de trabajo o bien en la nueva asignación, es la manera de empezar a recuperar la tranquilidad social.

En otro tema, después de 22 días por fin llegaron los restos mortales del ex regidor y ex comisionado sindical Maurilio Moreno, que el 2 de enero falleció en los Estados Unidos, en Miami, Florida, el ferretero con los restos del también trabajador de AHMSA llegaron a la capilla de la 147.

Fueron velados desde las tres de la tarde de ayer, a la funeraria se dieron cita, compañeros de trabajo, también ex servidores públicos que formaron parte del cabildo cuando Maurilio fue regidor de seguridad pública, cargo al que llegó por sus méritos y con el respaldo de Galaviz.

En un escrito uno de sus hijos escribió "por fin lo restos de mi padre regresaron a casa y es que en realidad todo un trauma, 22 días después de que falleció llegó a Monclova el ataúd con el cuerpo de Maurilio, conocido entre la raza de AHMSA y por la sociedad que lo llegó a conocer.

Por la tarde de ayer, decenas de obreros de AHMSA y gente en general se dieron cita a la capilla ardiente en donde por petición de sus descendientes lo velaron, y cumplir con el rito, por fin Maurilio podrá descansar en la tierra que lo vio nacer y ser testigo de sus éxitos como parte de la sociedad, ya descansa en paz.

Nos leemos mañana..