Es compromiso de los bancos garantizar seguridad a sus clientes, por ello tienen que colocar guardias en las áreas de cajeros automático, de esa manera alejen a personas que acuden con la intención de despojar del dinero a quienes por error les confían datos personales como el número del NIP.

Carlos Garza Bernal, vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que con la presencia física de un guardia lo seguro es que se alejen del lugar, al ser detectados, ya que en ocasiones se hacen pasar como ejecutivo bancario y ofrecen ayuda, destacó.

El vocero sindical indicó que autoridades de Seguridad Pública son quienes deben coordinarse con los representantes de los bancos y ponerse de acuerdo, no se justifica que los bancos estén sin guardias, las instituciones tienen recursos para cubrir salario y prestaciones del guardia, indicó.

"De nada sirve que existan cámaras de vigilancia, porque no se apoya al cliente, otro compromiso es identificar a delincuentes, imprimir la fotografía y colocarla en las áreas de cajeros automáticos, y alertar, así como lo hacen en diversos comercios, los bancos tienen que actuar" señaló.

Por otro lado, pese a que los Napistas insisten en que tienen en sus manos la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo en Teksid, Mario Galindo, dice lo contrario, que la CTM sigue como titular del documento, que legalmente siguen representando a los trabajadores de esa empresa.

Y aclara que el documento que mostraron es de tipo administrativo que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, no tiene facultades para asignar contratos, y recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio fallo a favor del Minero pero en una pequeña área.

En cierta forma tiene razón, por lo siguiente conociendo a Napoleón, es fácil analizar que si ya fuera como dicen dueño del Contrato ya estaría en Monclova todos sus asesores legales exigiendo a Teksid que entregue toda la información y tomarían el control de la empresa y trabajadores.

Se conoce que la intención es seguir machacando para que no muera el movimiento, aunque eso cueste la fuente de empleo, como ocurrió hace ocho años, cientos perdieron su trabajo, que lastima se antepongan interese económicos antes que los intereses de los obreros y sus familias.

En otro tema, por instrucciones de autoridades sanitarias, los integrantes de la mesa directiva del Movimiento Nacional de Jubilados y Pensionados del IMSS, siguen en resguardo domiciliario, la atención a los agremiados es mediante redes sociales o vía telefónica, dijo Jesús Castillo Suárez.

El presidente de la organización, recordó que desde marzo del 2020 se les impide ingresar al IMSS a manejar asuntos que presentan los pensionados, todo se maneja por teléfono, tomando en cuenta que la totalidad son personas mayores de 60 años y la mayoría presenta problemas de salud.

Incluso, destacó que en lo que va de la pandemia hubo bajas de pensionados que fallecieron por Covid-19 por esa razón, es obligado seguir en casa, mientras no se levante la contingencia sanitaria seguirán en resguardo y no hay necesidad de presentarse al IMSS no los dejan atender asuntos.

Por otro lado, dijo que este segmento de la población es golpeado por la constante ala de precios, principalmente en productos de la canasta básica, el ingreso que perciben impide llevar una buena vida, en cierta forma tienen que hacer grandes esfuerzos para cuando menos comer.

Nos leemos mañana..