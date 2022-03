Es una burla para la clase trabajadora la propuesta del Senador Napoleón Gómez Urrutia, de pedir al Senado declarar esa fecha como Día de la Democracia Sindical, lo correcto es declarar día que regresó los 55 millones de dólares a miles de familias que siguen en lucha para recuperar ese dinero.

Gerardo Flores Escobedo, vocero del CEN del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que se suman a la propuesta de los integrantes del Grupo de los 719 de Cananea, Sonora, que siguen en lucha por recibir justicia y se obligue al Senador repartir la millonaria suma.

“Seguramente ese día se condecora a la familia Gómez Sada y Gómez Urrutia, por sus primeros 60 años administrando las cuotas sindicales de los trabajadores mineros” dice el documento publicado en redes sociales y que atrajo la atención del movimiento obrero nacional que repudian esa propuesta.

Ese grupo lanzó un manifiesto contra la propuesta del Senador y califican como ocurrencia esa iniciativa y piden que mejor un día de estos se festeje el pago de los 55 millones de dólares, también piden a Senadores que Gómez Urrutia sea separado de su escaño hasta que el litigio laboral donde se le condena a pagar los 55 millones de dólares llegue a su fin,

Po otro lado, no hay fecha para celebrar la asamblea en donde trabajadores de la planta Uno de Altos Hornos de México, conocerán el porcentaje salarial ofrecido por la empresa, será en el transcurso de los próximos días cuando se convoque a trabajadores agrupados en la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, vocero de la organización recordó que el tabulador vence hoy sábado a las tres de la tarde con cinco minutos pero es normal que las partes se pongan de acuerdo para prorrogar el emplazamiento a huelga y seguir en la mesa de diálogo hasta llegar a un acuerdo.

“Había comentarios en el sentido de que la asamblea sería hoy pero es falso hay fecha para publicarse la convocatoria para reanudar los trabajos, los compañeros conocen ese procedimiento por ello la recomendación es permanecer tranquilos hasta que de manera oficial los convoquen” afirmó.

El directivo sindical reiteró que el fondo de pro huelga se encuentra listo para el día que la base trabajadora decida si acepta el ofrecimiento salarial entregado por la empresa, a penas concluyan los trabajos y se reparte, eso será bajo estrictas medidas sanitarias y de seguridad para protección de la base obrera.

Por otro lado, lamentable pero cierto, ayer con solicitud en mano cientos de muchachos llegaron a la sede de la CTM de Monclova en donde se celebró la Feria del Empleo, fueron en busca de oportunidad de trabajo, la verdad la demanda es más que la oferta y solo van a contratar a 500.

Aprovechando la vuelta, en pláticas con algunos de ellos, coinciden que es necesario y urgente aumentar la promoción industrial, dicen que no tienen manera de acomodarse en alguna empresa, y ante ese escenario no van a dudar en salir de la región e irse a Saltillo en donde si hay empleo.

Fueron cuando menos unos cinco que dicen conocer familiares, amigos o ex compañeros de escuela que se fueron de la región, ahora todos viven o bien en Saltillo o Ramos Arizpe, es gente sin intención de regresar a Monclova viven otro estilo de vida por el salario y las condiciones de ambas ciudades.

“Sería una lástima que Monclova quede sin población joven, es cierto duele dejar la familia pero cuando no tienes de otra no te queda más que pensar con la cabeza y no con el corazón, ojala y pronto se haga el anuncio de la llegada de una empresa grande que genere empleos” señalaron con esperanza.

Nos leemos mañana..