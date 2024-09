Falso que AHMSA pague al democrático.

Aunque en redes sociales circulan documentos en donde se dice que AHMSA paga al democrático, la realidad eso solo se encuentra en la mente de quienes desconocen la realidad, simplemente no se puede pagar nada, las cuentas de la empresa se encuentran congeladas, el poco recurso si es que hay lo maneja el conciliador.

También hay que tomar en cuenta que no se pueden hacer movimientos puesto que no hay energía eléctrica, incluso los abogados de relaciones laborales ya no existen, si acaso llega a reactivarse se va a empezar a trabajar de ceros, toda una estructura para mover la empresa porque ya no hay empleados en activo.

Poco a poco la empresa se fue vaciando de personal de confianza, en paquetes se les notificó la baja, incluso es tiempo que no se les informa el sistema de pago, dicen que hasta en un año y en parcialidades pero se encuentran protegidos por la ley del Concurso Mercantil, al igual que sindicalizados tienen mano.

Así se encuentra el escenario no hay duda que con ese tipo de acciones se vuelve a observar que hay una mano meciendo la cuna, exactamente con la intención de meter dudas a los obreros y estos a su vez contra directivos sindicales, mientras que de Hércules, la Perla y Cerro de Mercado extrañamente nadie dice nada.

En otro tema, aunque se sigue manejando la versión de que representantes de grupos empresariales recorren la empresa, la realidad es otra, se preparan para llegado el momento exigir se les regresen activos que tenían en arrendamiento, esa es la razón por la cual recorren lo que fue la gran empresa.

Por eso se insiste al momento de decretarse la quiebra vendrá otro problema porque mucho equipo simplemente no podrá venderse, no van a entrar dentro del inventario de remate con pruebas en manos los propietarios van a reclamar lo que les corresponde y eso va a ocasionar un largo juicio.

Al menos que en realidad a partir del primero de octubre las cosas cambien y se generen condiciones para dar los primeros pasos en la reactivación de AHMSA, como se está pronosticando por gente que conoce del caso peor la verdad que ya todo está muy dicho y sigue igual.

Eso ante la desesperación de los trabajadores que siguen en las puertas de la empresa según ellos para garantizar que no saquen nada, pero el saqueo hormiga continúa a todo lo que da y nadie puede decir que es falsa la versión, de que siguen robando de eso no hay la menor duda y es una realidad.

Por otro lado, los ex trabajadores que reclaman el cinco por ciento por la venta de AHMSA siguen sin entender que ese fideicomiso no existe, se manejó de otra forma, entonces es perder el tiempo y dinero porque hacen aportaciones para mantener el movimiento en la plaza principal.

Tan simple como ver que no se les ha pagado a los trabajadores que salieron hace ya más de cinco años, menos habrá dinero para ese famoso cinco por ciento, además como se encuentran las cosas si hubiera existido ese recurso el mismo Presidente de la República ya lo hubiera dicho.

Creo que ha final lo que esos dirigentes buscan es una ayuda humanitaria como las que se dieron en el transcurso del sexenio, pero ya en el actual no hubo de piña, pero la intención es seguir haciendo ruido a lo mejor la próxima Presidenta de México voltea a verlos y autorice algo.

Esa es la realidad por la cual insisten en el famoso cinco por ciento que en realidad no existe, gente que fueron dirigentes sindicales en aquella época conocen a la perfección este asunto por esa razón los hicieron a un lado, no los dejan participar porque van a decir la verdad, triste pero cierto.

Nos leemos mañana..