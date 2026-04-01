Falso que hay contratación en AHMSA

Pese a que por diversos medidos se maneja la versión de que a ex trabajadores de Altos Hornos de México, los llaman a trabajar en labores de mantenimiento, la realidad es que es falso, mientras no se resuelva lo relativo a la venta todo estará detenido, aseguró Francisco Rios Treviño.

El secretario General de la Sección 288 dijo que tampoco se maneja lista de aspirantes a laborar en la siderúrgica absolutamente todo se encuentra detenido por la paralización de la empresa, y se mostró extrañado sobre esos comentarios al señalar que carecen de veracidad y lo hacen para confundir.

"A nadie se le ha pedido que regresen a trabajar en mantenimiento, tampoco se levanta lista de interesados, todo permanece igual sin cambios, mientras no se venda la empresa, es falso que existan planes de mantenimiento, y que hay empleados de confianza y sindicalizados laborando" expresó.

El directivo sindical, reiteró su llamado a ex trabajadores a no dejarse llevar por falsos comentarios en el sentido de que regresan a trabajar lo primero es que se tiene que esperar se venda la empresa y posteriormente conocer los planes que traigan quienes adquieran la siderúrgica.

Por otro lado, de nueva cuenta ex trabajadores agrupados en la asociación por la defensa de los derechos salieron a la calle a exigir celeridad al proceso de venta y sobre todo que se les autorice el anticipo por 50 mil pesos, incluso dicen que la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene que responder.

Julián Torres Avalos, presidente de la Asociación, dijo que el compromiso de la presidenta es responder en el mismo sentido como lo hizo con el apoyo a Cuba, lo correcto es apoyar a los mexicanos en este caso a los ex trabajadores de Altos Hornos de México que tienen más de tres años sin salario.

Fue durante el movimiento de hoy miércoles cuando los trabajadores salieron a la calle para reiterar su demanda de que ya se resuelva la quiebra de la siderúrgica, desde el momento que eso desespera a los afectados, por ello se pronunciaron por recibir el anticipo por 50 mil pesos.

Señaló que la demanda sigue vigente, todos los afectados por el cierre de la empresa coinciden en lo mismo, que la presidenta tiene el compromiso y obligación de responder a la petición de que les autoricen 50 mil pesos como anticipo a cuenta de indemnización y los ayude como lo hace con Cuba.

En otro tema, entre un 20 a un 30 por ciento se ha desplomado el precio de las viviendas en Monclova y en igual porcentaje las ventas, lo anterior ante la incertidumbre de trabajadores por su fuente de trabajo y por el cierre de Altos Hornos de México que dejó sin empleo a miles de trabajadores.

Dulce Marcela Mendoza Camero, agente inmobiliaria, dijo que la situación es tan pesada que se malbaratan las viviendas, en el caso casas usadas el precio no puede ser superior a los 650 mil pesos, es lo máximo que la gente paga por una vivienda usada y si hay mercado porque hay quienes aprovechan.

Indicó que la situación es tan pesada que las casas del bienestar se han convertido en una opción para quienes aún tienen condiciones de solicitar el crédito al Infonavit, son trabajadores que aunque tienen temor de perder su empleo por lo bajo del costo pueden pagar la mensualidad.

"Así se ve el comportamiento del mercado inmobiliario, una caída en ventas y una reducción en precios, mientras la situación económica no cambie se mantendrá este comportamiento del mercado, pese a la necesidad de una vivienda no hay condiciones para comprar" dijo.

Nos leemos mañana..