Primer paro por el no pago de utilidades

Pese a las adversas condiciones del mercado, trabajadores de la empresa IMMSA, paralizaron actividades en protesta al conocer que el monto de utilidades a repartir será mínimo, lo que provocó el malestar de unos cien obreros que tomaron la decisión de suspender labores.

Fueron tres horas de paro, y de repente regresaron a sus actividades pero ni los trabajadores ni la empresa informaron sobre el acuerdo que permitió levantar el movimiento, el primero de este año y podría ser el inicio de movilizaciones como ocurre cada año al no estar de acuerdo con el monto de utilidades a recibir.

Lo dicho no se alcanza a entender que aunque la empresa opere todo el año también tiene muchos gastos por sus operaciones por ello es necesario que entiendan lo que representa para ellos cuando menos conservar la fuente de trabajo, después ya no serán aceptados en ninguna otra empresa.

No hay duda que es muy lamentable esa posición, lo correcto es analizar que por una prestación anual pierden su trabajo, y la historia consigna que después es casi imposible que los ocupen, al menos es lo que se ha visto en los últimos años, pero bueno cada cabeza es un mundo.

Por el lado de AHMSA, ayer se informó que el delegado de la sindicatura Víctor Manuel Aguilera Gómez, entregó la segunda propuesta a la juez federal, que será la encargada de autorizar su publicación o hacer los cambios que considere necesarios a fin de dar certeza al proceso.

Muy poca la información para los interesados que esperaban conocer que ya se publicó entonces no queda otra más que esperar y claro que no se descarta que haya acciones de protesta por alargar la convocatoria de la subasta eso en realidad molestar a los ex trabajadores.

Hay que ser honestos en repetidas ocasiones se ha dicho que va para largo, que Afirme Cargill, son el principal obstáculo para que la empresa se venda, no hay duda que será un tema que dará noticias, es cuestión de recordar que hay obreros que siguen en la lucha por sus derechos.

Pero por el otro lado, mientras el proceso se maneje conforme a la ley, la verdad no queda otra más que saber esperar, incluso hay quienes dicen que transcurre el año y todo seguirá igual, pero bueno lo que sigue es saber esperar aunque eso moleste a los interesados, dicho de otra manera la ley es la ley.

En cuanto al sindicato Leija, dice que el caso se encuentra en manos de la juez federal, y recordó que se encuentran de vacaciones por lo cual no queda otra más que esperar que autorice la segunda convocatoria e insiste que si hay empresarios interesados en participar dentro de la subasta.

Fue claro al señalar que ya no habrá empresarios que reclamen bienes que tengan dentro de la siderúrgica por lo tanto no habrá otro impedimento para que en esta segunda convocatoria ahora si pase a otras manos, incluso hay interés del Gobierno Federal porque termine el proceso.

Dice que todos se encuentran al límite de la desesperación, quieren que haya solución porque es la manera que tienen de recibir su liquidación, pero también reconoce que todo el proceso se maneja conforme a la ley entonces poco o nada se puede hacer, porque se cuidan los tiempos.

"Ya no se puede esperar más tiempo, es urgente que el proceso avance, lo importante es que todavía hay empresarios interesados en participar dentro de la próxima subasta, y hay condiciones para pensar que será la definitiva, al menos es lo que se comenta en la esfera oficial" apuntó.

Nos leemos mañana..