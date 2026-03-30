HOY SERÁ DE REFLEXIÓN

Y Como cada lunes, hoy vamos a compartir una bonita reflexión que envío el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, con la idea de que la lectura les ayude en este transitar por la vida, lo espiritual también forma parte de nuestro crecimiento, así que adelante y a transformar el alma, el cuerpo y nuestra vida.

Dar lo que uno posee es una de las verdades espirituales más simples y profundas de la vida. Muchas personas piensan que dar depende de cuánto dinero, tiempo o recursos tienen. Sin embargo, la realidad es diferente. Lo que realmente entregas a los demás nace de lo que vive dentro de tu corazón.

Cuando tu interior está lleno de amor, ese amor fluye hacia otros sin esfuerzo. Cuando hay paz, transmites tranquilidad incluso en momentos difíciles. Pero si el corazón está lleno de resentimiento o amargura, eso también termina reflejándose en tus palabras y acciones.

Por eso, antes de preguntarte cuánto estás dando a los demás, tal vez deberías hacerte otra pregunta más importante. ¿Qué estás cultivando dentro de ti?

En la vida espiritual, la calidad de lo que das siempre está conectada con la calidad de lo que guardas en tu interior. Y esta verdad puede ser desafiante, pero también profundamente liberadora.

Existe un principio que aparece una y otra vez en la vida cristiana: nadie puede dar lo que no posee. Puedes intentar aparentar alegría, pero si tu interior está vacío de esperanza, tarde o temprano eso se notará. Lo mismo ocurre con la paz, la fe y el amor. Cuando una persona vive llena de ansiedad o frustración, es muy difícil que transmita tranquilidad a otros.

Muchas personas pasan años tratando de dar a los demás lo que creen que deberían ofrecer. Dan consejos, palabras bonitas o actitudes correctas. Sin embargo, cuando el corazón no está sano, todo eso termina siendo una fachada.

Señales claras de lo que llevas dentro

A veces creemos que nuestro interior está oculto. Pero la verdad es que constantemente se revela en pequeñas acciones cotidianas. Observa algunos ejemplos simples de la vida diaria:

Una persona herida suele terminar hiriendo a otros, alguien agradecido contagia gratitud a quienes lo rodean, quien vive en paz transmite calma incluso en momentos difíciles, una persona llena de fe inspira esperanza sin proponérselo

Estos ejemplos muestran algo importante. Dar no siempre es un esfuerzo consciente. Muchas veces es simplemente el desbordamiento natural de lo que ya existe dentro de ti. Por eso trabajar en tu vida interior es una de las decisiones más importantes que puedes tomar.

Tus relaciones son uno de los lugares donde más claramente se refleja lo que llevas en el corazón. En la familia, por ejemplo, una persona llena de paciencia puede transformar el ambiente del hogar. En cambio, alguien dominado por el enojo puede crear tensión incluso sin proponérselo.

Por eso les pregunto Qué estás cultivando en tu vida hoy: Cada día estás sembrando algo dentro de tu corazón. Tal vez no lo notes inmediatamente, pero con el tiempo esa siembra se convierte en lo que ofreces a los demás. Si cultivas fe, transmitirás esperanza. Si cultivas gratitud, contagiarás alegría. Si cultivas resentimiento, terminarás compartiendo conflicto. La pregunta clave no es solo qué estás dando hoy. La verdadera pregunta es qué estás cultivando para el futuro.

Reflexión final Cada día estás dejando una huella en las personas que te rodean. A través de tus palabras, tus actitudes y tus decisiones estás entregando algo al mundo. La pregunta no es si estás dando algo o no. La pregunta es qué estás dando. Tal vez hoy sea un buen momento para mirar hacia adentro y preguntarte con sinceridad: ¿Qué estoy cultivando en mi corazón que mañana compartiré con los demás?

Bonita reflexión, verdad?

Dios nos Bendiga

Nos leemos mañana