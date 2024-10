NO HUBO RESPUESTA A LA CONVOCATORIA

Entre 20 y 30 trabajadores fueron los que participaron en la reunión celebrada la tarde del viernes en el lugar conocido como punto nueve, se alcanza a observar que entre los sindicalizados no hay interés por seguir en movimientos total que dice la mayoría no se logra nada.

También hay que tomar en cuenta que un grueso número se encuentra trabajando entonces como que no tiene caso perder el día de salario es mejor asegurar el sustento de la familia y esperar no queda de otra puesto que de repente dejó de circular información sobre lo que sigue de AHMSA.

Es bueno recordar que mientras no se tenga el respaldo del gobierno federal no habrá nada de reactivación por principio hay que retirar los candados que colocó el hoy ex presidente López Obrador, en el aspecto fiscal el crédito que nadie sabe de donde salió pero que impide invertir.

Además se requiere otros apoyos para cubrir en partes los millonarios adeudos, bajo ese principio hay que entender que no es fácil sacar adelante la empresa, un verdadero desorden y bajo esas condiciones la verdad se antoja un poco difícil que pronto haya noticias positivas.

Por otro lado las capillas funerarias siguen con serios problemas incluso no se puede descartar que hayan un alto en el camino y cerrar por varios meses, hay ocasiones que no tienen ingresos, esa es la razón por la cual batallan para cubrir los salarios de trabajadores y el mantenimiento.

Hay ocasiones que el servicio funerario es para trabajadores de AHMSA entonces se le da facilidades para pagar y un descuento todo eso influye para que los ingresos sean mínimos se acabó la abundancia, eso se tiene que entender y analizar por parte de los trabajadores y creer que es la realidad.

No se entiende las razones por las cuales siempre salgan con que los ingresos se distribuyan entre todos, dicen que son dueños pero es falso, es cuestión de que analicen si algún día les hicieron descuento para la capilla, y verán que nunca, la funeraria operaba con sus propios recursos.

Eso deben de entender y analizar los trabajadores que insisten en esa postura, claro que no son todos, solo aquellos que no tienen trabajo son los que mantienen esa idea aunque la realidad es otra y se tiene que ver como es la cosa nunca de les hizo descuento, entonces no hay razón para pedir se les apoye.

En otro tema, el problema en el elevador del IMSS causa serios trastornos, incluso pacientes programados para cirugía tienen que esperar no los pueden bajar por las escaleras y eso en realidad que es para ponerse a pensar y actuar pero dar el mantenimiento que se requiere.

Lo anterior al recordar que ya son muy viejos, desde que inició operaciones el Block B hace ya como 40 años, eso da una idea de que se requieren cambiarlos, de lo contrario seguirán las fallas, en una ocasión un grupo de personas quedaron atrapadas porque dejó de funcionar.

No hubo daños de salud, solo el susto por esa razón hay que diseñar un plan para cambiarlos o bien dar el mantenimiento necesario, al parecer el servicio es subsidiado es decir de un negocio particular, eso fue lo que se dijo la última ocasión que es una empresa quien ofrece el servicio.

Por lo tanto el camino es corto, cambiar al que proporciona el servicio y licitar o bien que el propio IMSS se encargue de dar el servicio, lo que se tenga que hacer pero que se haga ya no es posible seguir en estas condiciones, afortunadamente no ha ocurrido una tragedia pero tampoco se puede descartar.

Nos leemos mañana..